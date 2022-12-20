Сколько времени понадобится НАТО на разгром россии - в США дали ответ

Для победы над агрессором альянса понадобится не больше трех дней

При условии, что прямое столкновение военных сил НАТО и россии все же произойдет, Соединенные Штаты могут победить агрессора в трехдневный срок.

Такую информацию на своей странице в Twitter обнародовал американский конгрессмен-республиканец Адам Кинзингер, отвечая на вопросы одного из пользователей сети, почему Североатлантический альянс до сих пор не победил россия в открытом противостоянии.

"Я надеюсь, что это шутка. Потому что (противостояние — ред. редакцией) НАТО против россии было бы похоже на настоящую трехдневную операцию", — написал он.

Стоит добавить, что страны-члены НАТО обычно крайне осторожно относятся к заявлениям такого плана, ведь они систематически подчеркивают свою незаинтересованность и российско-украинскую войну. Более того, они настаивают на скорейшем завершении военного противостояния, которое начала россия против Украины.

Ранее "Телеграф" сообщал, как генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал дальнейшее развитие войны в Украине, отметив, что кремлевский диктатор владимир путин точно не планирует отказываться от своей больной цели относительно установления контроля над всеми украинскими территориями.