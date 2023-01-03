Предупреждение для россии: элитная дивизия США тренируется рядом с границей Украины

Развертывание американских войск в Румынии задумано как предупреждение для москвы

Соединенные Штаты Америки – одно из наиболее боеспособных и элитных соединений своей армии в непосредственной близости с украинской границей. В настоящее время 2-я бригада 101-й десантной дивизии проводит тренировки в Румынии.

Как во вторник, 3 января, пишет американская газета The New York Times, эта военная группировка является одной из самых боеспособных и элитных соединений армии Штатов, которая способна буквально за несколько суток опрокинуться и развернуть свои силы на любых территориях, где ведутся боевые действия.

Также отмечается, что на сегодня подразделения американской 101-й десантной дивизии находятся в Румынии. Их цель – защита территорий НАТО, однако при условии эскалации боевых действий или нападения на НАТО они оперативно станут на сторону Украины и будут воевать на ее землях. В настоящее время там насчитывается около 4000 солдат и старших командиров.

Кроме того, отмечается, что главным посланием соответствующих тренировочных операций является предупреждение россии о том, что Штаты готовы к мощному отпору в случае нападения врага.

Ранее "Телеграф" сообщал, как американский конгрессмен-республиканец Адам Кинзингер прокомментировал вероятность нападения российской федерации на НАТО. В частности, он заявил, что в случае прямого столкновения военных сил альянса и страны-агрессора НАТО победит рф в трехдневный срок.