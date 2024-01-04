В США в школе произошла очередная стрельба: есть погибший и раненые (фото, видео)

Кто именно открыл огонь пока неизвестно

В четверг, 4 января, в американском в штате Айова в Перри произошла стрельба в средней школе. На месте происшествия работают экстренные службы.

Об этом сообщает Daily Mail. Отмечается, что Офис шерифа округа Даллас подтвердил, что проводится расследование стрельбы, но отметил, что другой информации пока нет.

Первые сообщения о выстрелах поступили в 7:40 по местному времени (15:40 по Киеву). Очевидцы происшествия сообщили, что видели заплаканных учеников, встречавшихся с родителями у входа в среднюю школу.

Начальная школа Перри и средняя школа Перри, расположенная неподалеку от средней школы, были эвакуированы, а здания освобождены в 8:32 утра. В четверг в школе начался второй семестр, там учатся 1785 человек.

Как сообщает ABC News со ссылкой на представителей правоохранительных органов, ознакомленных с ситуацией, по меньшей мере один человек был убит. Также отмечается, что по меньшей мере два человека получили ранения.

В ФБР сообщили, что постоянный агент ФБР в офисе в Де-Мойне прибыл на место происшествия, чтобы помочь Отделу уголовных расследований Айовы. Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ также работает на месте происшествия.

Перри – это пригород города Де-Мойн. Там в основном проживают представители рабочего класса.

Напомним, в марте 2023 года в городе Нэшвилл, США, бывшая ученица христианской школы The Covenant School устроила кровавую стрельбу в своем учебном заведении из-за "оскорбления за то, что ей пришлось туда ходить".