У США в школі сталася чергова стрілянина: є загиблий та поранені (фото, відео)

Хто саме відкрив вогонь поки невідомо

У четвер, 4 січня, в американському в штаті Айова у Перрі сталася стрілянина в середній школі. На місці події працюють екстрені служби.

Про це повідомляє Daily Mail. Зазначається, що Офіс шерифа округу Даллас підтвердив, що проводиться розслідування стрілянини, але зазначив, що іншої інформації наразі немає.

Перші повідомлення про постріли надійшли о 7:40 за місцевим часом (15:40 за Києвом). Очевидці події повідомили, що бачили заплаканих учнів, які зустрічалися з батьками біля входу в середню школу.

Початкова школа Перрі та середня школа Перрі, які розташовані неподалік від середньої школи, були евакуйовані, а будівлі звільнені о 8:32 ранку. У четвер у школі розпочався другий семестр, там навчаються 1785 осіб.

Як повідомляє ABC News з посиланням на представників правоохоронних органів, ознайомлених із ситуацією, щонайменше одна людина була вбита. Також зазначається, що щонайменше двоє людей отримали поранення.

У ФБР повідомили, що постійний агент ФБР в офісі в Де-Мойні прибув на місце події, щоб допомогти Відділу кримінальних розслідувань Айови. Бюро алкоголю, тютюну, вогнепальної зброї та вибухових речовин також працює на місці події.

Перрі — це передмістя міста Де-Мойн. Там переважно проживають представники робітничого класу.

Нагадаємо, у березні 2023 року у місті Нешвілл, США, колишня учениця християнської школи The Covenant School влаштувала криваву стрілянину у своєму навчальному закладі через "образу за те, що їй довелося туди ходити".