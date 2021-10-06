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Стрілянина в школі в США: учень поранив чотирьох людей і зник (відео, фото)

Автор
Геннадій Лубенець
Дата публікації
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Стрілянина в школі в США Новина оновлена 06 жовтня 2021, 20:03
Стрілянина в школі в США

Стрільбі передувала бійка учнів.

В Арлінгтоні, що в штаті Техас (США), хлопець влаштував стрілянину в навчальному закладі Тімбервью, внаслідок чого кілька осіб отримали поранення.

Як повідомляє ABC, стрілянина була нетривалою, а злочинець втік з місця події до того, як туди прибули поліціянти.

До місця події прибули рятувальники та правоохоронці, в цей час школа оточена силовиками. Стверджується, що загроза минула і учнів вивозять із закладу до сімей.

У поліції повідомляють, що пошуки злочинця ведуться в сприянні з іншими правоохоронними органами.

В ЗМІ надходили повідомлення про те, що зловмисник нібито був затриманий, проте пізніше ця інформація не підтвердилася.

У мережі також з’являлася інформація про те, що одна людина загинула в стрільбі, проте місцева влада ці дані спростувала. За даними поліції, були поранені чотири людини.

Імовірно встановлено, що стрільцем був 18-річний Тімоті Джордж Сімпкінс, зараз його шукають.

Арлінгтон на карті США
Арлінгтон на карті США

Як повідомлялося раніше, в російській Пермі 20 вересня 18-річний Тимур Бекмансуров влаштував стрілянину в університеті. Його жертвами стали 6 осіб, сам він при цьому був тяжко поранений поліціянтом.

Після двох тижнів у реанімації, стрілка готують до переведення у звичайну палату, де його зможуть допитати слідчі.

Теги:
#США #Стрільба #Техас
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