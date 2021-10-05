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"Дивиться темним байдужим поглядом": в мережі показали, як виглядає "пермський стрілець" в реанімації

Автор
Геннадій Лубенець
Дата публікації
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Автор
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Тимур Бекмансуров Новина оновлена 05 жовтня 2021, 17:16
Тимур Бекмансуров

Стрілця незабаром зможуть допитати слідчі.

Тимур Бекмансуров, більш відомий, як "Пермський стрілок", прийшов до тями, але до сих пір знаходиться в реанімації.

Свіже фото було оприлюднено в мережі телеграм-каналом SHOT.

Відзначається, що в реанімації Бекмансуров знаходиться вже близько двох тижнів. Йому провели численні операції, витягли з тіла всі кулі і ампутували ногу.

"З тих пір як прийшов до тями, дивиться темним байдужим поглядом", — зазначено в повідомленні.

Очікується, що злочинця переведуть з реанімації в звичайну палату, де з ним зможуть поспілкуватися правоохоронці.

Як повідомлялося раніше, вранці 20 вересня Бекмансуров увійшов зі зброєю в заклад пермського університету і відкрив стрілянину по студентах і випадкових відвідувачах. В результаті цього шестеро людей загинули.

Більшість загиблих виявилися студентами у віці 18-20 років, проте серед них є і відомий в місті лікар, яка в той фатальний день привела на екскурсію онука.

Зупинити стрілка зміг екіпаж ДПС. Один з поліцейських, Костянтин Калінін, зажадав від нього кинути зброю, а коли той не відреагував, відкрив по Бекмансурову вогонь з табельної зброї.

Мати стрілка після події розповіла, що у неї булп "ідеальна дитина", яка ніколи ні з ким в конфлікти не вступала і шкідливих звичок не мала.

А ось його батько, як виявилося, заробляв на життя найманством і воював проти України на Донбасі. Саме він і прищепив синові любов до зброї.

Теги:
#Росія #Стрільба #Перм #Тимур Бекмансуров
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