Укр

"Смотрит тёмным равнодушным взглядом": в сети показали, как выглядит "пермский стрелок" в реанимации

Автор
Геннадий Лубенец
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Тимур Бекмансуров
Тимур Бекмансуров

Стрелка вскоре смогут допросить следователи.

Тимур Бекмансуров, более известный, как "Пермский стрелок", пришел в сознание, но до сих пор находится в реанимации.

Свежее фото было обнародовано в сети телеграм-каналом SHOT.

Отмечается, что в реанимации Бекмансуров находится уже около двух недель. Ему провели многочисленные операции, вытащили из тела все пули и ампутировали ногу.

"С тех пор как пришёл в себя, смотрит тёмным равнодушным взглядом", — указано в сообщении.

Ожидается, что преступника переведут из реанимации в обычную палату, где с ним смогут пообщаться правоохранители.

Как сообщалось ранее, утром 20 сентября Бекмансуров вошел с оружием в заведение пермского университета и открыл стрельбу по студентам и случайным посетителям. В результате этого шесть человек погибли.

Большинство погибших оказались студентами в возрасте 18-20 лет, однако среди них есть и известный в городе врач, которая в тот роковой день привела на экскурсию внука.

Остановить стрелка смог прибывший на место экипаж ДПС. Один из полицейских, Константин Калинин, потребовал от него бросить оружие, а когда тот не отреагировал, открыл по Бекмансурову огонь из табельного оружия.

Мать стрелка после происшествия рассказала, что у нее был "идеальный ребёнок", который никогда ни с кем в конфликты не вступал и вредных привычек не имел.

А вот его отец, как оказалось, зарабатывал на жизнь наемничеством и воевал против Украины на Донбассе. Именно он и привил сыну любовь к оружию.

Теги:
#Россия #Стрельба #Пермь #Тимур Бекмансуров
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