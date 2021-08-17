Федорив рассказал о сюрпризе от украинского отеля и вызвал новую дискуссию в сети: о чем спорят

В украинском отеле поставили в номер гостю фото его семьи — в сети назвали это "панибратством".

Известный украинский маркетолог Андрей Федорив спровоцировал жаркую дискуссию в сети, показав, какой сюрприз ему устроил украинский отель. Федорову, который уехал на отдых во Львов без семьи, принесли в номер ее фото.

Соответствующий пост маркетолог опубликовал в своем Facebook.

Андрей Федорив похвалил украинский отель

"Высший пилотаж гостеприимства. Я тут сам, без семьи на недельный чекап и детокс. Вчера публикую пост. Сегодня обнаруживаю фото семьи на тумбочке у кровати. Ну круто ведь! Аплодисменты менеджменту! PS. Говорят, в Украине крутой сервис", — пишет Федоров.

Постояльцу в номер неожиданно принесли фотографию его семьи

При этом в комментариях к посту разгорелись жаркие споры среди пользователей. Кто-то счел такие действия отеля показателем хорошего сервиса и проявлением заботы, а вот другие посчитали это нарушением личных границ.

"Слишком личное. Слишком услужливо. Я бы очень кричала за такое панибратство и фривольность", "Ага, вдруг человек туда приехал от семьи отдохнуть, а его тут полиция нравов возвращает на путь истинный", "Обратная сторона заботы — это контроль. Интересно, в вашем случае чего больше?", "Может, я буду не в тренде, но мне кажется, что это чуть переходит личные границы. Да, фотография прекрасная, да, публично опубликованная в соц.сетях для всех. Но без разрешения взять, скачать и распечатать — это чуть о несоблюдении границ личного пространства", — написали пользователи.

Отметим, что Андрей Федорив уже не в первый раз пишет о высоком качестве украинского сервиса. Так, ранее "Телеграф" публиковал его статью о том, что украинский сервис в разы превышает по качеству сервис в США. Например, маркетолог пожаловался на огромные очереди в Америке повсюду: в рестораны, кафе, к врачам. По его мнению, в Украине ситуация, когда нужно ждать 40 минут очередь в кафе попросту невозможна.