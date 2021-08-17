Федорів розповів про сюрприз від українського готелю і викликав нову дискусію в мережі: про що сперечаються

В українському готелі поставили в номер гостю фото його сім'ї — в мережі назвали це "панібратством".

Відомий український маркетолог Андрій Федорів спровокував жарку дискусію в мережі, показавши, який сюрприз йому влаштував український готель. Федорову, який виїхав на відпочинок до Львова без сім'ї, принесли у номер її фото.

Відповідний пост маркетолог опублікував у своєму Facebook.

Андрій Федорів похвалив український готель

"Вищий пілотаж гостинності. Я тут сам, без сім'ї на тижневий чекап і детокс. Вчора публікую пост. Сьогодні знаходжу фото сім'ї на тумбочці біля ліжка. Ну круто ж! Оплески менеджменту! PS. Кажуть, в Україні крутий сервіс", — пише Федоров.

Гостю в номер несподівано принесли фотографію його сім'ї

При цьому в коментарях до посту розгорілися палкі суперечки серед користувачів. Хтось вважає такі дії готелю показником хорошого сервісу і проявом турботи, а ось інші вважають це порушенням особистих кордонів.

"Занадто особисте. Занадто послужливо. Я б дуже кричала за таке панібратство і фривольність", "Ага, раптом людина туди приїхала від сім'ї відпочити, а його тут поліція моралі повертає на шлях істинний", "Зворотний бік турботи — це контроль. Цікаво, у вашому випадку чого більше?","Може, я буду не в тренді, але мені здається, що це трохи переходить особисті кордони. Так, фотографія прекрасна, так, публічно опублікована в соц.мережах для всіх, але без дозволу взяти, скачати і роздрукувати — це трохи про недотримання кордонів особистого простору ", — написали користувачі.

Відзначимо, що Андрій Федоров вже не вперше пише про високу якість українського сервісу. Так, раніше "Телеграф" публікував його статтю про те, що український сервіс в рази перевищує за якістю сервіс в США. Наприклад, маркетолог поскаржився на величезні черги в Америці всюди: в ресторани, кафе, до лікарів. На його думку, в Україні ситуація, коли потрібно чекати 40 хвилин чергу в кафе просто неможлива.