Многое в Украине лучше, чем в США, но люди этого не ценят и продолжают ныть - маркетолог

Украинцы привыкли жаловаться на качество жизни, однако во многих аспектах Украина лучше, чем США, - в частности, в вопросах цен, удобства и обслуживания.

Об этом на своей странице в Facebook пишет известный украинский маркетолог Андрей Федорив.

"Америка грандиозная страна.

Но чем больше путешествую по ней, тем больше счастлив, что живу в Киеве.

В Украине есть много вещей, которые намного лучше, чем в США, но часто украинцы их совсем не ценят и продолжают ныть, как же все плохо. А плохо далеко не все.

И одна из таких вещей - сервис. Украина и Киев могут читать лекции для Европы и США про клиентоориентированность. Дух предпринимательства, легкий бардак и «голодный» рынок сотворили просто сервисные чудеса. Капитализм и «невидимая рука спроса и предложения» сейчас тут, а не там. We try harder. («Мы больше стараемся» - знаменитый слоган прокатной компании Avis, с 1963 года, подчеркивавшей, что она не лидер рынка).

Очереди везде. В Украине я от них отвык. Утром 20 минут в Старбакс. В аэропорту в туалет. В хороших ресторанах часто нет резервации и ты стоишь на улице под входом 20-40-90 минут. Если ресторан великолепный и регистрация есть, ближайшая доступная дата может быть через 3 недели или 3 месяца. На видео один из лучших ресторанов в городе Монтерей. Там действительно вкусно. Но очередь.

Про очереди к врачам слагают легенды. Очередь на УЗИ может легко быть 5 месяцев. А если ты не потерял сознание и не истекаешь кровью, то скорая вероятно не приедет.

Мы пришли на завтрак в своём отеле, говорят, мест пока нет и ждать 45 (!) минут. И ты покорно ждёшь. И это один из лучших отелей в Сан Диего. Пять звёзд. Я представляю истерику в нашем Фб, если бы произошло что-то подобное. А да! Мы два дня не могли найти место в радиусе 10км где Ярослава могла бы помыть и уложить волосы. И ни консьержи, ни модные приложения не помогали.

Если ты думаешь, что спасёт luxury сегмент, то дудки. В Gucci, Prada, Louis Vuitton и прочие топ магазины в выходные и вечером тоже очереди и ассортимент часто хуже, чем в Киеве.

Очень дорого. Иногда адски. Булочка и кофе легко могут стоить 15 или 20 долларов. И это очень так себе кофе из «бидона» и обычная размороженная полуфабрикатная булка. В больших городах можно найти авторские заведения или кофейни. Но часто, очень часто в дороге у тебя просто нет альтернативы и ты платишь относительно много за продукт очень ниже среднего. Качеству хот догов или кофе, чистоте туалетов и приветливости персонала на условном WOG позавидует любая американская заправка! А да! К ценам в большинстве штатов добавляется торговый налог и чаевые не ниже 18%. Их почти нельзя не платить. Их или добавят в счёт автоматически или официант, или таксист может начать выяснять отношения «Как ты посмел не дать!». Я слышал от знакомых много примеров, что на клиентов, не давших чаевые, просто кричали.

Отсутствие гибкости и исключений из правил. Часто тупых. Подхожу к прокату лодок. 17:15. Стоит 5 лодок. Можно взять? Нет, у нас последний слот с 17 до 19. Не вопрос, я заплачу за два часа, а покатаюсь меньше. Нет, приходите утром. И так на каждом шагу. Иногда чувство, что принцип - клиент всегда не прав. И компании делают только так как удобно им, а не тебе. Чекин в небольших отелях часто с 15:00 до 19:00. И если ты приехал в 21:00, то это может стать реальной проблемой. Большинство ресторанов закрывают кухню в 9-9:30 вечера. Иногда 8:30. И если ты не позаботился об ужине заранее - твой выбор это очередь на макдрайв из 30 машин или мексиканская фритюр забегаловка. Система. Стандарты. А ты ресурс.

А ещё цифровая культура. ApplePay принимали максимум в 10% ресторанов, отелей и магазинов. В 10% Карл!!! Только физическая карточка. И ее чаще всего куда-то уносят и приносят через 5 минут. Когда я рассказывал про то, как мы бросаем деньги с карты на карту и другие фичи на меня смотрели как на инопланетянина. Мой друг, который учился в Калифорнии жаловался на качество Wifi в Стенфордском университете и низкое качество мобильной связи в долине!!!

А ещё дизайн, эстетика и свежесть. Наверное, дизайн упаковок в целом выше уровнем. Но чаще сам дизайн супермаркетов или ресторанов, отелей или магазинов исключительно функционален и прагматичен. Очень basic, но работает. Кроме того, очень часто инфраструктура построена в 70е-80е годы и недавно мы общались с клиентом из Израиля. «Вы балованные. У вас супермаркеты и заправки вау и топ. Мы хотим протестировать продукт у вас, так как планка выше и уже потом идти в мир».

Давайте ценить и любить то, что у нас есть!

Люблю Киев и Украину", - пишет Федорив.