Багато що в Україні краще, ніж в США, але люди цього не цінують та продовжують нити

Українці не цінять, що мають, і ігнорують хороше навколо

Українці звикли скаржитися на якість життя, однак у багатьох аспектах Україна краще, ніж США, — зокрема, в питаннях цін, зручності та обслуговування.

Про це на своїй сторінці в Facebook пише відомий український маркетолог Андрій Федорів.

"Америка грандіозна країна.

Але чим більше подорожую по ній, тим більше щасливий, що живу в Києві.

В Україні є багато речей, які набагато краще, ніж в США, але часто українці їх зовсім не цінують і продовжують нити, як же все погано. А погано далеко не все.

І одна з таких речей — сервіс. Україна та Київ можуть читати лекції для Європи й США про клієнтоорієнтованість. Дух підприємництва, легкий бардак і «голодний» ринок створили просто сервісні чудеса. Капіталізм і «невидима рука попиту і пропозиції» зараз тут, а не там. We try harder. («Ми більше намагаємося» — знаменитий слоган прокатної компанії Avis, з 1963 року, що підкреслювала, що вона не лідер ринку).

Черги скрізь. В Україні я від них відвик. Вранці 20 хвилин в Старбакс. В аеропорту — в туалет. У хороших ресторанах часто немає резервації й ти стоїш на вулиці під входом 20-40-90 хвилин. Якщо ресторан чудовий і реєстрація є, найближча доступна дата може бути через 3 тижні або 3 місяці. На відео один з найкращих ресторанів в місті Монтерей. Там дійсно смачно. Але черги.

Про черги до лікарів складають легенди. Черга на УЗД може легко бути 5 місяців. А якщо ти не втратив свідомість і не стікав кров’ю, то швидка, ймовірно, не приїде.

Ми прийшли на сніданок у своєму готелі, кажуть, місць поки немає і чекати треба 45 (!) хвилин. І ти покірно чекаєш. І це один з найкращих готелів в Сан-Дієго. П’ять зірок. Я уявляю істерику в нашому ФБ, якби сталося щось подібне. А так! Ми два дні не могли знайти місце в радіусі 10 км, де Ярослава могла б помити та укласти волосся. І ні консьєржі, ні модні додатки не допомагали.

Якщо ти думаєш, що врятує luxury-сегмент, то дудки. В Gucci, Prada, Louis Vuitton і інші топ магазини у вихідні та ввечері теж черги й асортимент часто гірше, ніж в Києві.

Дуже дорого. Іноді пекельно. Булочка і кава легко можуть коштувати 15 або 20 доларів. І це дуже так собі кава, з «бідона» і звичайна розморожена напівфабрикатна булка. У великих містах можна знайти авторські заклади або кав’ярні. Але часто, дуже часто в дорозі у тебе просто немає альтернативи й ти платиш відносно багато за продукт дуже нижче середнього. Якості хот-догів або кави, чистоті туалетів і привітності персоналу на умовному WOG позаздрить будь-яка американська заправка! А так! До цін в більшості штатів додається торговий податок і чайові не нижче 18%. Їх майже не можна не платити. Їх або додадуть в рахунок автоматично або офіціант, або таксист може почати з’ясовувати стосунки «Як ти посмів не дати?!». Я чув від знайомих багато прикладів, що на клієнтів, які не дали чайові, просто кричали.

Відсутність гнучкості та винятків з правил. Часто тупих. Підходжу до прокату човнів. 17:15. Стоїть 5 човнів. Можна взяти? Ні, у нас останній слот з 17 до 19. Не питання, я заплачу за дві години, а покатаюся менше. Ні, приходьте вранці. І так на кожному кроці. Іноді почуття, що принцип — клієнт завжди неправий. І компанії роблять тільки так, як зручно їм, а не тобі. Чекін в невеликих готелях часто з 15:00 до 19:00. І якщо ти приїхав о 21:00, то це може стати реальною проблемою. Більшість ресторанів закривають кухню в 9-9:30 вечора. Іноді 8:30. І якщо ти не подбав про вечерю заздалегідь — твій вибір це чергу на МакДрайв з 30 машин або мексиканський фритюр-забігайлівка. Система. Стандарти. А ти ресурс.

А ще цифрова культура. ApplePay брали максимум в 10% ресторанів, готелів і магазинів. У 10% Карл!!! Тільки фізична картка. І її найчастіше кудись забирають і приносять через 5 хвилин. Коли я розповідав про те, як ми кидаємо гроші з карти на карту та інші фічі, на мене дивилися як на інопланетянина. Мій друг, який навчався в Каліфорнії скаржився на якість Wifi в Стенфордському університеті та низьку якість мобільного зв’язку в долині!!!

А ще дизайн, естетика і свіжість. Напевно, дизайн упаковування в цілому вище рівнем. Але частіше сам дизайн супермаркетів або ресторанів, готелів або магазинів виключно функціональний і прагматичний. Дуже basic, але працює. Крім того, дуже часто інфраструктура побудована в 70-і-80-ті роки й нещодавно ми спілкувалися з клієнтом з Ізраїлю. «Ви розпещені. У вас супермаркети та заправки вау і топ. Ми хочемо протестувати продукт у вас, оскільки планка вище і вже потім йти у світ».

Нумо цінувати і любити те, що у нас є!

Люблю Київ і Україну", — пише Федорів.