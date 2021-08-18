Байкеры, волы и Оля Полякова: чем будет удивлять Сорочинская ярмарка 2021

На Полтавщине стартовала Национальная Сорочинская ярмарка 2021.

В селе Большие Сорочинцы Миргородского района Полтавской области 17 августа стартует крупнейшее в Украине ярмарочно-выставочное мероприятие Национальная Сорочинская ярмарка 2021, которое продлится до 22 августа.

"Телеграф" ознакомился с культурно-художественной программой мероприятия, и выделил интересные события, которые достойны внимания.

Каждый день ярмарки в разных локациях будут происходить различные народные праздники, фестивали, конкурсы, выступления народных коллективов. Также гостей ждут выступления известных исполнителей — Сергея Михалка с группой "Ляпис 98", заслуженной артистки Украины Натальи Май и "Королевы ночи" Оли Поляковой.

Также, на Сорочинской ярмарке в третий раз пройдет пленэр художников со всей Украины, которые будут создавать картины на гоголевскую тему.

А 19 августа, на Яблочный Спас, на мероприятии пройдет дружеская встреча байкеров.

Поклонникам народного искусства можно будет посетить различные мастер-классы от народных мастеров. Также на ярмарке можно будет попробовать эксклюзивные борщи, варенуху, галушки и слепить вареники.

Отметим, что в 2021 году Сорочинская ярмарка посвящена 30-й годовщине Независимости Украины.

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