В Минцифры говорят, что вопрос с украинской Siri достаточно актуален

Персональный помощник для гаджетов на системе iOS — Siri — совсем скоро может заговорить на украинском языке. Министерство цифровой трансформации проводит переговоры с Apple по этому вопросу.

Об этом в интервью gazeta.ua в четверг, 19 августа, заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По его словам, с таким вопросом в Минцифры пользователи гаджетами Apple обращаются довольно часто. Именно поэтому уже были проведены первые переговоры.

"Мы общаемся с компанией-производителем, чтобы Apple работал в Украине. Встречались в Лондоне, обсуждали и Siri на украинский. В коммуникации с пользователями и между собой слышим часто такой вопрос", — заявил Федоров.

Стоит отметить, что точных сроков, когда Siri заговорит на украинском министр цифровой трансформации не назвал и ответил: "Надеюсь, скоро".

Siri — персональный помощник и вопросно-ответная система, адаптированная под iOS. Это приложение встроено во всю линейку гаджетов Apple и дает рекомендации и отвечает на вопросы их владельцев. Система общается на удобном языке, однако до сих пор на украинском еще не заговорила.

Напомним, как сообщал "Телеграф", что вокруг компании Apple поднимается волна возмущения. Все дело в том, что компания решила следить за фотографиями на iPhone.