Укр

Siri заговорит на украинском

Автор
А. Дворовенко
Дата публикации
Читать на украинском
Автор
56
Siri заговорит на украинском Новость обновлена 20 августа 2021, 13:11
Иллюстративное изображение

В Минцифры говорят, что вопрос с украинской Siri достаточно актуален

Персональный помощник для гаджетов на системе iOS — Siri — совсем скоро может заговорить на украинском языке. Министерство цифровой трансформации проводит переговоры с Apple по этому вопросу.

Об этом в интервью gazeta.ua в четверг, 19 августа, заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По его словам, с таким вопросом в Минцифры пользователи гаджетами Apple обращаются довольно часто. Именно поэтому уже были проведены первые переговоры.

"Мы общаемся с компанией-производителем, чтобы Apple работал в Украине. Встречались в Лондоне, обсуждали и Siri на украинский. В коммуникации с пользователями и между собой слышим часто такой вопрос", — заявил Федоров.

Стоит отметить, что точных сроков, когда Siri заговорит на украинском министр цифровой трансформации не назвал и ответил: "Надеюсь, скоро".

  • Siri — персональный помощник и вопросно-ответная система, адаптированная под iOS. Это приложение встроено во всю линейку гаджетов Apple и дает рекомендации и отвечает на вопросы их владельцев. Система общается на удобном языке, однако до сих пор на украинском еще не заговорила.

Напомним, как сообщал "Телеграф", что вокруг компании Apple поднимается волна возмущения. Все дело в том, что компания решила следить за фотографиями на iPhone.

Поддержка есть, но пока только на словах: что сказала Меркель после встречи с Зеленским
Политика
Поддержка есть, но пока только на словах: что сказала Меркель после встречи с Зеленским
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Поддержка есть, но пока только на словах: что сказала Меркель после встречи с Зеленским
Поддержка есть, но пока только на словах: что сказала Меркель после встречи с Зеленским
Дата публикации
Категория
В Украину из Афганистана прибыл самолет с эвакуированными украинцами и иностранцами (видео)
В Украину из Афганистана прибыл самолет с эвакуированными украинцами и иностранцами (видео)
Дата публикации
Категория
Украина туристическая: есть чем гордиться и над чем работать
Украина туристическая: есть чем гордиться и над чем работать
Дата публикации
Категория
Анастасия Приходько: Я 7 лет не выступаю на государственных концертах ко Дню независимости. Когда увидела список артистов, была шокирована
Анастасия Приходько: Я 7 лет не выступаю на государственных концертах ко Дню независимости. Когда увидела список артистов, была шокирована
Дата публикации
Категория
Думаю, Конгресс США еще не сказал свое последнее слово по запуску "Северного потока-2" — советник главы "Нафтогаза"
Думаю, Конгресс США еще не сказал свое последнее слово по запуску "Северного потока-2" — советник главы "Нафтогаза"
Дата публикации
Категория
Живете не по средствам – платите налоги: в Украине создают систему слежки за доходами граждан
Живете не по средствам – платите налоги: в Украине создают систему слежки за доходами граждан