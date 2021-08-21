У Мінцифри кажуть, що питання з українською Siri досить актуальне

Персональний помічник для гаджетів на системі iOS — Siri — зовсім скоро може заговорити українською мовою. Міністерство цифрової трансформації проводить переговори з Apple щодо цього питання.

Про це у інтерв’ю gazeta.ua у четвер, 19 серпня, заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, з таким питанням у Мінцифри користувачі гаджетами Apple звертаються досить часто. Саме тому вже були проведені перші переговори.

"Ми спілкуємося з компанією-виробником, щоб Apple працював в Україні. Зустрічалися у Лондоні, обговорювали і Siri українською. У комунікації з користувачами і між собою чуємо часто таке питання", — заявив Федоров.

Варто зазначити, що точних термінів, коли Siri заговорить українською міністр цифрової трансформації не назвав та відповів: "Сподіваюсь, скоро".

Siri — персональний помічник і питально-відповідальна система, адаптована під iOS. Цей додаток вмонтований у всю лінійку гаджетів Apple і дає рекомендації та відповідає на запитання їх власників. Система спілкується зручною для користувачів мовою, однак до цього часу українською ще не заговорила.

Нагадаємо, як повідомляв "Телеграф", що довкола компанії Apple піднімається хвиля обурення. Вся справа у тому, що компанія вирішила стежити за фотографіями на iPhone.