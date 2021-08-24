Учителя, музыканты, военные - кто получил звание героя Украины и государственные награды в День независимости (фото)
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Звание героев Украины получили 5 человек.
Во время торжественных мероприятий ко Дню Независимости в Киеве президент Украины Владимир Зеленский вручил ряд государственных наград.
За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге присвоено звание Герой Украины с награждением орденом "Золотая звезда":
- Белоус Сергей Степанович, солдат, посмертно награду получала жена
- Редзанич Максим Володимирович, старшина, посмертно
- Сидоренко Евгений Анатольевич, полковник.
За выдающиеся личные заслуги перед украинским государством в развитии музыкальной культуры, формировании национальной идентичности, многолетнюю плодотворную творческую деятельности и высокое мастерство исполнения присвоено звание Герой Украины с награждением орденом Державы:
- Яремчук Назарий Назариевич, певец, народный артист Украины, посмертно.
За выдающиеся личные заслуги перед украинским государством в развитии национального образования, внедрение инновационных методов обучения, многолетнюю плодотворную педагогическую деятельность присвоено звание Герой Украины с награждением орденом Державы:
- Гельфгат Илья Маркович, учитель физики харьковского физико-математического лицея №27.
За весомый личный вклад в укрепление обороноспособности украинского государства, мужество, проявленное во время боевых действий, образцовое исполнение служебного долга орденом Богдана Хмельницкого 3 ступени награжден
- Кохан Виктор Николаевич, подполковник.
Медалью за военную службу Украине
- Белявцев Сергей Викторович, прапорщик
- Глова Дмитрий Викторович, прапорщик
- Лавренчук Николай Николаевич, сержант
- Ратушная Елена Николаевна, капитан медицинской службы
- Рогальский Сергей Викторович, подполковник
- Чубенко Владимир Владимирович, старший солдат
Медаль "Защитнику Отечества":
- Гаркава Людмила Анатольевна, подполковник медицинской службы
- Чигринов Руслан Владимирович, сержант.
За весомый личный вклад в развитие украинского государства, развитие национального образование и системы охраны здоровья, достижение высоких спортивных результатов, плодотворную общественную деятельность орденом Свободы награжден:
- Бубка Сергей Назарович, президент Национального Олимпийского комитета Украины
Орденом князя Ярослава Мудрого 1 степени
- Зленко Анатолий Максимович, министр иностранных дел Украины 1990-1994 и 2000-2003 годов, посмертно.
Орденом князя Ярослава Мудрого 3 степени:
- Кремень Василий Григорьевич, президент Академии педагогических наук Украины, академик АН Украины.
- Лазоришенец Василий Васильевич, директора Института сердечно-сосудистой хирургии им. Амосова НАМН Украины
Орденом князя Ярослава Мудрого 5 степени:
- Кикабидзе Вахтанг Константинович, актер, певец
- Шевченко Андрей Николаевич, главный тренер сборной по футболу 2016-2021 годов.
Орденом за заслуги 3 степени:
- Горищак Сергей Петрович, директор детской поликлиники №6 в Одессе
- Яковенко Олег Константинович, заведующий отделением Волынской областной клинической больницы
Орденом княгини Ольги 1 степени:
- Ливанова Элла Маленовна, академик, секретарь НАН Украины, директор Института демографии и социальных исследований им. Михаила Птухи
Орденом княгини Ольги 3 степени:
- Байляк Мария Михайловна, профессор Прикарпатского национального университета им. Василия Стефаника
- Виноград Наталья Алексеевна, заведующая кафедры Львовского национального медуниверситета им. Данила Галицкого
- Лынив Оксана Ярославовна, дирижер
- Яськевич Олеся Александровна, глава общественной организации "Видеть сердцем".
Ранее "Телеграф" писал, что Владимир Зеленский сделал Монатика народным артистом Украины.
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