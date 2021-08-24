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Учителя, музыканты, военные - кто получил звание героя Украины и государственные награды в День независимости (фото)

Автор
Г. Михайлова
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Автор
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Учителя, музыканты, военные - кто получил звание героя Украины и государственные награды в День независимости (фото) Новость обновлена 24 августа 2021, 11:39
Награждение Вахтанга Кикабидзе

Звание героев Украины получили 5 человек.

Во время торжественных мероприятий ко Дню Независимости в Киеве президент Украины Владимир Зеленский вручил ряд государственных наград.

За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге присвоено звание Герой Украины с награждением орденом "Золотая звезда":

  • Белоус Сергей Степанович, солдат, посмертно награду получала жена
  • Редзанич Максим Володимирович, старшина, посмертно
  • Сидоренко Евгений Анатольевич, полковник.

За выдающиеся личные заслуги перед украинским государством в развитии музыкальной культуры, формировании национальной идентичности, многолетнюю плодотворную творческую деятельности и высокое мастерство исполнения присвоено звание Герой Украины с награждением орденом Державы:

  • Яремчук Назарий Назариевич, певец, народный артист Украины, посмертно.

За выдающиеся личные заслуги перед украинским государством в развитии национального образования, внедрение инновационных методов обучения, многолетнюю плодотворную педагогическую деятельность присвоено звание Герой Украины с награждением орденом Державы:

  • Гельфгат Илья Маркович, учитель физики харьковского физико-математического лицея №27.

За весомый личный вклад в укрепление обороноспособности украинского государства, мужество, проявленное во время боевых действий, образцовое исполнение служебного долга орденом Богдана Хмельницкого 3 ступени награжден

  • Кохан Виктор Николаевич, подполковник.

Медалью за военную службу Украине

  • Белявцев Сергей Викторович, прапорщик
  • Глова Дмитрий Викторович, прапорщик
  • Лавренчук Николай Николаевич, сержант
  • Ратушная Елена Николаевна, капитан медицинской службы
  • Рогальский Сергей Викторович, подполковник
  • Чубенко Владимир Владимирович, старший солдат

Медаль "Защитнику Отечества":

  • Гаркава Людмила Анатольевна, подполковник медицинской службы
  • Чигринов Руслан Владимирович, сержант.

За весомый личный вклад в развитие украинского государства, развитие национального образование и системы охраны здоровья, достижение высоких спортивных результатов, плодотворную общественную деятельность орденом Свободы награжден:

  • Бубка Сергей Назарович, президент Национального Олимпийского комитета Украины

Орденом князя Ярослава Мудрого 1 степени

  • Зленко Анатолий Максимович, министр иностранных дел Украины 1990-1994 и 2000-2003 годов, посмертно.

Орденом князя Ярослава Мудрого 3 степени:

  • Кремень Василий Григорьевич, президент Академии педагогических наук Украины, академик АН Украины.
  • Лазоришенец Василий Васильевич, директора Института сердечно-сосудистой хирургии им. Амосова НАМН Украины

Орденом князя Ярослава Мудрого 5 степени:

  • Кикабидзе Вахтанг Константинович, актер, певец
  • Шевченко Андрей Николаевич, главный тренер сборной по футболу 2016-2021 годов.

Орденом за заслуги 3 степени:

  • Горищак Сергей Петрович, директор детской поликлиники №6 в Одессе
  • Яковенко Олег Константинович, заведующий отделением Волынской областной клинической больницы

Орденом княгини Ольги 1 степени:

  • Ливанова Элла Маленовна, академик, секретарь НАН Украины, директор Института демографии и социальных исследований им. Михаила Птухи

Орденом княгини Ольги 3 степени:

  • Байляк Мария Михайловна, профессор Прикарпатского национального университета им. Василия Стефаника
  • Виноград Наталья Алексеевна, заведующая кафедры Львовского национального медуниверситета им. Данила Галицкого
  • Лынив Оксана Ярославовна, дирижер
  • Яськевич Олеся Александровна, глава общественной организации "Видеть сердцем".

Ранее "Телеграф" писал, что Владимир Зеленский сделал Монатика народным артистом Украины.

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