Учителя, музыканты, военные - кто получил звание героя Украины и государственные награды в День независимости (фото)

Звание героев Украины получили 5 человек.

Во время торжественных мероприятий ко Дню Независимости в Киеве президент Украины Владимир Зеленский вручил ряд государственных наград.

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За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге присвоено звание Герой Украины с награждением орденом "Золотая звезда":

Белоус Сергей Степанович, солдат, посмертно награду получала жена

Редзанич Максим Володимирович, старшина, посмертно

Сидоренко Евгений Анатольевич, полковник.

За выдающиеся личные заслуги перед украинским государством в развитии музыкальной культуры, формировании национальной идентичности, многолетнюю плодотворную творческую деятельности и высокое мастерство исполнения присвоено звание Герой Украины с награждением орденом Державы:

Яремчук Назарий Назариевич, певец, народный артист Украины, посмертно.

За выдающиеся личные заслуги перед украинским государством в развитии национального образования, внедрение инновационных методов обучения, многолетнюю плодотворную педагогическую деятельность присвоено звание Герой Украины с награждением орденом Державы:

Гельфгат Илья Маркович, учитель физики харьковского физико-математического лицея №27.

За весомый личный вклад в укрепление обороноспособности украинского государства, мужество, проявленное во время боевых действий, образцовое исполнение служебного долга орденом Богдана Хмельницкого 3 ступени награжден

Кохан Виктор Николаевич, подполковник.

Медалью за военную службу Украине

Белявцев Сергей Викторович, прапорщик

Глова Дмитрий Викторович, прапорщик

Лавренчук Николай Николаевич, сержант

Ратушная Елена Николаевна, капитан медицинской службы

Рогальский Сергей Викторович, подполковник

Чубенко Владимир Владимирович, старший солдат

Медаль "Защитнику Отечества":

Гаркава Людмила Анатольевна, подполковник медицинской службы

Чигринов Руслан Владимирович, сержант.

За весомый личный вклад в развитие украинского государства, развитие национального образование и системы охраны здоровья, достижение высоких спортивных результатов, плодотворную общественную деятельность орденом Свободы награжден:

Бубка Сергей Назарович, президент Национального Олимпийского комитета Украины

Орденом князя Ярослава Мудрого 1 степени

Зленко Анатолий Максимович, министр иностранных дел Украины 1990-1994 и 2000-2003 годов, посмертно.

Орденом князя Ярослава Мудрого 3 степени:

Кремень Василий Григорьевич, президент Академии педагогических наук Украины, академик АН Украины.

Лазоришенец Василий Васильевич, директора Института сердечно-сосудистой хирургии им. Амосова НАМН Украины

Орденом князя Ярослава Мудрого 5 степени:

Кикабидзе Вахтанг Константинович, актер, певец

Шевченко Андрей Николаевич, главный тренер сборной по футболу 2016-2021 годов.

Орденом за заслуги 3 степени:

Горищак Сергей Петрович, директор детской поликлиники №6 в Одессе

Яковенко Олег Константинович, заведующий отделением Волынской областной клинической больницы

Орденом княгини Ольги 1 степени:

Ливанова Элла Маленовна, академик, секретарь НАН Украины, директор Института демографии и социальных исследований им. Михаила Птухи

Орденом княгини Ольги 3 степени:

Байляк Мария Михайловна, профессор Прикарпатского национального университета им. Василия Стефаника

Виноград Наталья Алексеевна, заведующая кафедры Львовского национального медуниверситета им. Данила Галицкого

Лынив Оксана Ярославовна, дирижер

Яськевич Олеся Александровна, глава общественной организации "Видеть сердцем".

Ранее "Телеграф" писал, что Владимир Зеленский сделал Монатика народным артистом Украины.