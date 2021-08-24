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Вчителі, музиканти, військові — хто отримав звання героя України і державні нагороди в День незалежності (фото)

Автор
Г. Михайлова
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Вчителі, музиканти, військові — хто отримав звання героя України і державні нагороди в День незалежності (фото) Новина оновлена 24 серпня 2021, 11:39
Нагородження Вахтанга Кікабідзе

Звання героїв України отримали 5 осіб.

Під час урочистих заходів до Дня Незалежності в Києві президент України Володимир Зеленський вручив ряд державних нагород.

За особисту мужність і героїзм, проявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота зірка":

  • Білоус Сергій Степанович, солдат, посмертно нагороду отримувала дружина
  • Редзанич Максим Володимирович, старшина, посмертно
  • Сидоренко Євген Анатолійович, полковник.

За визначні особисті заслуги перед Українською державою у розвитку музичної культури, формування національної ідентичності, багаторічну плідну творчу діяльність та високу майстерність виконання присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена Держави:

  • Яремчук Назарій Назарієвич, співак, народний артист України, посмертно.

За визначні особисті заслуги перед Українською державою у розвитку національної освіти, впровадження інноваційних методів навчання, багаторічну плідну педагогічну діяльність присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена Держави:

  • Гельфгат Ілля Маркович, вчитель фізики харківського фізико-математичного ліцею №27.

За вагомий особистий внесок у зміцнення обороноздатності Української держави, мужність, проявлену під час бойових дій, зразкове виконання службового обов’язку орденом Богдана Хмельницького 3 ступеня нагороджений

  • Кохан Віктор Миколайович, підполковник.

Медаллю за військову службу Україні

  • Белявцев Сергій Вікторович, прапорщик
  • Глова Дмитро Вікторович, прапорщик
  • Лавренчук Микола Миколайович, сержант
  • Ратушна Олена Миколаївна, капітан медичної служби
  • Рогальський Сергій Вікторович, підполковник
  • Чубенко Володимир Володимирович, старший солдат

Медаль "Захиснику Вітчизни":

  • Гаркава Людмила Анатоліївна, підполковник медичної служби
  • Чигринов Руслан Володимирович, сержант.

За вагомий особистий внесок у розвиток української держави, розвиток національної освіту і системи охорони здоров’я, досягнення високих спортивних результатів, плідну громадську діяльність орденом Свободи нагороджено:

  • Бубка Сергій Назарович, президент Національного Олімпійського комітету України

Орденом князя Ярослава Мудрого 1 ступеня:

  • Зленко Анатолій Максимович, міністр закордонних справ України 1990-1994 і 2000-2003 років, посмертно.

Орденом князя Ярослава Мудрого 3 ступеня:

  • Кремень Василь Григорович, президент Академії педагогічних наук України, академік АН України.
  • Лазоришинець Василь Васильович, директор Інституту серцево-судинної хірургії ім. Амосова НАМН України.

Орденом князя Ярослава Мудрого 5 ступеня:

  • Кікабідзе Вахтанг Костянтинович, актор, співак
  • Шевченко Андрій Миколайович, головний тренер збірної з футболу 2016-2021 років.

Орденом за заслуги 3 ступеня:

  • Горіщак Сергій Петрович, директор дитячої поліклініки №6 в Одесі
  • Яковенко Олег Костянтинович, завідувач відділення Волинської обласної клінічної лікарні

Орденом княгині Ольги 1 ступеня:

  • Ліванова Елла Маленівна, академік, секретар НАН України, директор Інституту демографії та соціальних досліджень ім. Михайла Птухи

Орденом княгині Ольги 3 ступеня:

  • Байляк Марія Михайлівна, професор Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника
  • Виноград Наталія Олексіївна, завідувачка кафедри Львівського національного медуніверситету ім. Данила Галицького
  • Линів Оксана Ярославівна, диригент
  • Яськевич Олеся Олександрівна, голова громадської організації "Бачити серцем".

Раніше "Телеграф" писав, що Володимир Зеленський зробив Монатика народним артистом України.

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