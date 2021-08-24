Вчителі, музиканти, військові — хто отримав звання героя України і державні нагороди в День незалежності (фото)

Звання героїв України отримали 5 осіб.

Під час урочистих заходів до Дня Незалежності в Києві президент України Володимир Зеленський вручив ряд державних нагород.

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За особисту мужність і героїзм, проявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота зірка":

Білоус Сергій Степанович, солдат, посмертно нагороду отримувала дружина

Редзанич Максим Володимирович, старшина, посмертно

Сидоренко Євген Анатолійович, полковник.

За визначні особисті заслуги перед Українською державою у розвитку музичної культури, формування національної ідентичності, багаторічну плідну творчу діяльність та високу майстерність виконання присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена Держави:

Яремчук Назарій Назарієвич, співак, народний артист України, посмертно.

За визначні особисті заслуги перед Українською державою у розвитку національної освіти, впровадження інноваційних методів навчання, багаторічну плідну педагогічну діяльність присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена Держави:

Гельфгат Ілля Маркович, вчитель фізики харківського фізико-математичного ліцею №27.

За вагомий особистий внесок у зміцнення обороноздатності Української держави, мужність, проявлену під час бойових дій, зразкове виконання службового обов’язку орденом Богдана Хмельницького 3 ступеня нагороджений

Кохан Віктор Миколайович, підполковник.

Медаллю за військову службу Україні

Белявцев Сергій Вікторович, прапорщик

Глова Дмитро Вікторович, прапорщик

Лавренчук Микола Миколайович, сержант

Ратушна Олена Миколаївна, капітан медичної служби

Рогальський Сергій Вікторович, підполковник

Чубенко Володимир Володимирович, старший солдат

Медаль "Захиснику Вітчизни":

Гаркава Людмила Анатоліївна, підполковник медичної служби

Чигринов Руслан Володимирович, сержант.

За вагомий особистий внесок у розвиток української держави, розвиток національної освіту і системи охорони здоров’я, досягнення високих спортивних результатів, плідну громадську діяльність орденом Свободи нагороджено:

Бубка Сергій Назарович, президент Національного Олімпійського комітету України

Орденом князя Ярослава Мудрого 1 ступеня:

Зленко Анатолій Максимович, міністр закордонних справ України 1990-1994 і 2000-2003 років, посмертно.

Орденом князя Ярослава Мудрого 3 ступеня:

Кремень Василь Григорович, президент Академії педагогічних наук України, академік АН України.

Лазоришинець Василь Васильович, директор Інституту серцево-судинної хірургії ім. Амосова НАМН України.

Орденом князя Ярослава Мудрого 5 ступеня:

Кікабідзе Вахтанг Костянтинович, актор, співак

Шевченко Андрій Миколайович, головний тренер збірної з футболу 2016-2021 років.

Орденом за заслуги 3 ступеня:

Горіщак Сергій Петрович, директор дитячої поліклініки №6 в Одесі

Яковенко Олег Костянтинович, завідувач відділення Волинської обласної клінічної лікарні

Орденом княгині Ольги 1 ступеня:

Ліванова Елла Маленівна, академік, секретар НАН України, директор Інституту демографії та соціальних досліджень ім. Михайла Птухи

Орденом княгині Ольги 3 ступеня:

Байляк Марія Михайлівна, професор Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника

Виноград Наталія Олексіївна, завідувачка кафедри Львівського національного медуніверситету ім. Данила Галицького

Линів Оксана Ярославівна, диригент

Яськевич Олеся Олександрівна, голова громадської організації "Бачити серцем".

Раніше "Телеграф" писав, що Володимир Зеленський зробив Монатика народним артистом України.