Вчителі, музиканти, військові — хто отримав звання героя України і державні нагороди в День незалежності (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 66
Звання героїв України отримали 5 осіб.
Під час урочистих заходів до Дня Незалежності в Києві президент України Володимир Зеленський вручив ряд державних нагород.
За особисту мужність і героїзм, проявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота зірка":
- Білоус Сергій Степанович, солдат, посмертно нагороду отримувала дружина
- Редзанич Максим Володимирович, старшина, посмертно
- Сидоренко Євген Анатолійович, полковник.
За визначні особисті заслуги перед Українською державою у розвитку музичної культури, формування національної ідентичності, багаторічну плідну творчу діяльність та високу майстерність виконання присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена Держави:
- Яремчук Назарій Назарієвич, співак, народний артист України, посмертно.
За визначні особисті заслуги перед Українською державою у розвитку національної освіти, впровадження інноваційних методів навчання, багаторічну плідну педагогічну діяльність присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена Держави:
- Гельфгат Ілля Маркович, вчитель фізики харківського фізико-математичного ліцею №27.
За вагомий особистий внесок у зміцнення обороноздатності Української держави, мужність, проявлену під час бойових дій, зразкове виконання службового обов’язку орденом Богдана Хмельницького 3 ступеня нагороджений
- Кохан Віктор Миколайович, підполковник.
Медаллю за військову службу Україні
- Белявцев Сергій Вікторович, прапорщик
- Глова Дмитро Вікторович, прапорщик
- Лавренчук Микола Миколайович, сержант
- Ратушна Олена Миколаївна, капітан медичної служби
- Рогальський Сергій Вікторович, підполковник
- Чубенко Володимир Володимирович, старший солдат
Медаль "Захиснику Вітчизни":
- Гаркава Людмила Анатоліївна, підполковник медичної служби
- Чигринов Руслан Володимирович, сержант.
За вагомий особистий внесок у розвиток української держави, розвиток національної освіту і системи охорони здоров’я, досягнення високих спортивних результатів, плідну громадську діяльність орденом Свободи нагороджено:
- Бубка Сергій Назарович, президент Національного Олімпійського комітету України
Орденом князя Ярослава Мудрого 1 ступеня:
- Зленко Анатолій Максимович, міністр закордонних справ України 1990-1994 і 2000-2003 років, посмертно.
Орденом князя Ярослава Мудрого 3 ступеня:
- Кремень Василь Григорович, президент Академії педагогічних наук України, академік АН України.
- Лазоришинець Василь Васильович, директор Інституту серцево-судинної хірургії ім. Амосова НАМН України.
Орденом князя Ярослава Мудрого 5 ступеня:
- Кікабідзе Вахтанг Костянтинович, актор, співак
- Шевченко Андрій Миколайович, головний тренер збірної з футболу 2016-2021 років.
Орденом за заслуги 3 ступеня:
- Горіщак Сергій Петрович, директор дитячої поліклініки №6 в Одесі
- Яковенко Олег Костянтинович, завідувач відділення Волинської обласної клінічної лікарні
Орденом княгині Ольги 1 ступеня:
- Ліванова Елла Маленівна, академік, секретар НАН України, директор Інституту демографії та соціальних досліджень ім. Михайла Птухи
Орденом княгині Ольги 3 ступеня:
- Байляк Марія Михайлівна, професор Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника
- Виноград Наталія Олексіївна, завідувачка кафедри Львівського національного медуніверситету ім. Данила Галицького
- Линів Оксана Ярославівна, диригент
- Яськевич Олеся Олександрівна, голова громадської організації "Бачити серцем".
Раніше "Телеграф" писав, що Володимир Зеленський зробив Монатика народним артистом України.
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-