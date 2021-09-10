Зарплаты растут, а люди беднеют? Финансист объяснил феномен жизни в Украине

Сейчас украинцы живут лучше, чем когда-либо

Средние зарплаты в Украине побили рекорд этим летом, однако население в большинстве своем склоняется к мысли, что их материальное положение ухудшается.

Известный финансист Сергей Фурса в интервью "Телеграфу" объяснил такую нестыковку менталитетом.

Заметим, что летом 2021 года средняя зарплата в Украине выросла до отметки в чуть более 14 тысяч гривен ($535), — это стало рекордом в обеих валютах. Однако по данным Госстата, большинство опрошенных заявили, что их материальное положение стало хуже.

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По мнению Фурсы, на сегодняшний день люди в Украине живут лучше, чем когда-либо ранее в истории. В частности, на это оказал влияние безвизовый режим с ЕС, который подстегнул украинских работодателей тоже улучшить условия работы, чтобы не потерять сотрудников.

"Но при этом наша стандартная проблема заключается в том, что наши сограждане очень любят прибедняться", — подчеркнул он.

Банкир предположил, что возможно на это оказал влияние голодомор или другие события в истории государства, но факты налицо: доходы людей растут, и с этим спорить нельзя. Возможно, у отдельных граждан зарплаты наоборот уменьшились, но это конкретно их проблемы.

Больше о текущем положении на финансовом рынке в Украине читайте в материале "Телеграфа" — Сергей Фурса: Сегодня украинцы живут лучше, чем когда-либо. Но наши люди любят прибедняться.