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Зарплати зростають, а люди бідніють? Фінансист пояснив феномен життя в Україні

Автор
В. Куценко
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Зарплати в червні досягли максимуму, як в гривні, так і в доларах Новина оновлена 10 вересня 2021, 07:33
Зарплати в червні досягли максимуму, як в гривні, так і в доларах

Зараз українці живуть краще, ніж будь-коли

Середні зарплати в Україні побили рекорд цього літа, проте населення в більшості своїй схиляється до думки, що їхнє матеріальне становище погіршується.

Відомий фінансист Сергій Фурса в інтерв’ю "Телеграфу" пояснив таку нестиковку менталітетом.

Зауважимо, що влітку 2021 року середня зарплата в Україні зросла до позначки в трохи більше 14 тисяч гривень ($ 535), — це стало рекордом в обох валютах. Однак за даними Держстату, більшість опитаних заявили, що їхнє матеріальне становище стало гіршим.

На думку Фурси, на сьогоднішній день люди в Україні живуть краще, ніж будь-коли раніше в історії. Зокрема, на це вплинув безвізовий режим з ЄС, який мотивував українських роботодавців теж поліпшити умови роботи, щоб не втратити співробітників.

"Але при цьому наша стандартна проблема полягає в тому, що наші співгромадяни дуже люблять прибіднятися", — підкреслив він.

Банкір припустив, що можливо на це вплинув голодомор чи інші події в історії держави, але факти очевидні: доходи людей зростають, і з цим сперечатися не можна. Можливо, у окремих громадян зарплати навпаки зменшилися, але це лише їхні проблеми.

Більше про поточний стан на фінансовому ринку в Україні читайте в матеріалі "Телеграфа" - Сергій Фурса: Сьогодні українці живуть краще, ніж будь-коли. Але наші люди люблять прибіднятися.

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