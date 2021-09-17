Укр

Какой праздник 17 сентября: народные приметы и запреты

Автор
Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
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Праздник 17 сентября 2021
Праздник 17 сентября 2021

В этот день молились о защите дома от огня

В пятницу, 17 сентября, в православной церкви чтят икону Божьей Матери, именуемую "Неопалимая Купина". Также в Украине отмечают свой профессиональный праздник спасатели.

В христианстве Неопалимая Купина стала прообразом Богоматери, которая символизирует непорочное зачатие Девы Марии. Так, Дева Мария с младенцем изображается внутри восьмиконечной звезды. Одной рукой она держит маленького Иисуса, в другой — так называемую "лестницу Иакова", которая символизирует сочетание земного и небесного начал.

Собственно звезда символизирует "неопалимую купину", то есть куст терновника, который, по библейскому преданию, горел, но не сгорал.

Данной иконе принято молится о защите от молний и пожаров, возгораний.

Икона "Неопалимая Купина"
Икона "Неопалимая Купина"

Этот день также называли Луковым, потому что обычно именно 17 сентября было принято выкапывать лук.

Кроме этого, в Украине ежегодно в этот день отмечается День спасателя — профессиональный праздник всех сотрудников Министерства чрезвычайных ситуаций, установленный Указом президента страны № 830/2008 от 12 сентября 2008 года.

Народные приметы 17 сентября:

  • Много шелухи на луке – примета того, зима будет очень холодной.
  • Большой урожай рябины — к морозам зимою.
  • Если мыши бегут по полу – скоро пожар будет. Также предвещали пожар кукушка, летящая по деревне, заяц, бегущий по селу.

Что нельзя делать 17 сентября:

  • Нельзя 17 сентября разводить огонь, иначе последствия могут быть непредсказуемыми.
  • Не стоит ругаться и ссориться рядом с пламенем. В противном случае, начнется пожар, который трудно будет погасить.

Ранее "Телеграф" сообщал, сколько украинцы будут отдыхать в сентябре 2021 года.

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