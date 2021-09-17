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Яке свято 17 вересня: народні прикмети і заборони

Автор
Тетяна Кармазіна
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Свято 17 вересня 2021
Свято 17 вересня 2021

У цей день молилися про захист будинку від вогню

У п’ятницю, 17 вересня, в православній церкві шанують ікону Божої Матері, що іменується "Неопалима Купина". Також в Україні відзначають своє професійне свято рятувальники.

У християнстві Неопалима Купина стала прообразом Богоматері, яка символізує непорочне зачаття Діви Марії. Так, Діва Марія з немовлям зображується всередині восьмиконечной зірки. Однією рукою вона тримає маленького Ісуса, в іншій — так звану "драбину Якова", яка символізує поєднання земного і небесного.

Власне зірка символізує "неопалиму купину", тобто кущ тернини, який, за біблійним переказом, горів, але не згорав.

Цій іконі прийнято молиться про захист від блискавок і пожеж, загорянь.

Ікона "Неопалима Купина"
Ікона "Неопалима Купина"

Цей день також називали Луків, тому що зазвичай саме 17 вересня було прийнято викопувати цибулю.

Крім цього, в Україні щорічно в цей день відзначається День рятувальника — професійне свято всіх працівників Міністерства надзвичайних ситуацій, встановлений Указом президента країни № 830/2008 від 12 вересня 2008 року.

Народні прикмети 17 вересня:

  • Багато лушпиння на цибулі — прикмета того, що зима буде дуже холодною.
  • Великий врожай горобини — до морозів зимою.
  • Якщо миші біжать по підлозі — скоро пожежа буде. Також віщували пожежа зозуля, що летить по селу і заєць.

Що не можна робити 17 вересня:

  • Не можна 17 вересня розводити вогонь, інакше наслідки можуть бути непередбачуваними.
  • Не варто сваритися поряд з полум’ям. В іншому випадку, почнеться пожежа, яку важко буде погасити.

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