Закрываем дачный сезон без потерь: календарь садовода-огородника на октябрь-2021

Садово-огородный сезон близится к завершению

Во второй месяц осени каждый садовод и огородник должен завершить все работы. Ведь нужно обязательно собрать все овощи, плоды зимних сортов фруктов, которые еще остались в саду и на огороде, и, конечно же, отправить их на хранение. Посевной лунный календарь на октябрь 2021 года подскажет, какие следует проводить работы в саду и на огороде в зависимости от дат, а в какие — лучше не стоит.

1 октября - Покупка саженцев плодовых деревьев и ягодных кустарников.

2 октября - Сбор падалицы. Оставшиеся на деревьях плоды аккуратно снимаем.

3 октября - Высаживаем купленные саженцы деревьев, а также одревесневшие черенки черной смородины.

4 октября - Высадка луковичных цветов (тюльпаны, лилии, гиацинты).

5 октября - С растениями лучше не работать. Уборка участка.

6 октября - Неблагоприятный день для любых работ с растениями и почвой.

7 октября - Стрижка газона, полив участка.

8 октября - Благоприятны любые подзимние посевы.

9 октября - Заготавливаем ямы для весенней посадки деревьев и кустарников.

10 октября - Подготавливаем опоры для снегозадержания.

11 октября - Посадка плодовых деревьев и кустарников в заранее заготовленные ямы (минимум за неделю до посадки).

12 октября - Посадка, пересадка, прививка — благоприятные дни для работы с растениями.

13 октября - Осенняя перекопка почвы с выборкой сорняков (крупные комья земли не разбивайте).

14 октября - Полив, окучивание, мульчирование, первое укрытие теплолюбивых растений.

15 октября - Не оставляйте сухие плоды на ветвях, обязательно собирайте.

16 октября - Работа в теплицах — посев зимней зелени или сидератов. Обработка опор.

17 октября - Высадка луковичных цветов, подзимняя стрижка и полив газона.

18 октября - Уборка оставшегося урожая. Закладка на хранения яблок поздних сортов.

19 октября - При наличии морозилки, заморозьте кабачок кубиками — он не теряет своих свойств.

20 октября - Неблагоприятный день для любых работ с растениями и почвой.

21 октября - Не лучший день для работы с растениями. Готовим помещения к зиме.

22 октября - Подзимний посев семян овощей, озимого чеснока.

23 октября - Обрезка лоз винограда, лимонника, актинидии перед зимой. Срезаем стебли многолетников.

24 октября - Первичное укрытие теплолюбивых растений на зиму.

25 октября - Дезинфицируем пустые теплицы — обильно обрабатываем каркас и стенки.

26 октября - Хорошие дни для работы с растениями — осенняя обрезка деревьев, борьба с вредителями.

27 октября - Не забывайте про подзимний полив деревьев и кустарников — почва должна хорошо пропитаться влагой.

28 октября - Осенняя обрезка плодовых деревьев и ягодных кустарников.

29 октября - Обвязываем молодые деревья и штамбы для защиты от грызунов.

30 октября - Прочищаем отводные канавы, осматриваем теплицы, готовим их к зиме.

31 октября - Начинаем консервацию дома, устанавливаем ловушки для вредителей.

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