Закрываем дачный сезон без потерь: календарь садовода-огородника на октябрь-2021
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Садово-огородный сезон близится к завершению
Во второй месяц осени каждый садовод и огородник должен завершить все работы. Ведь нужно обязательно собрать все овощи, плоды зимних сортов фруктов, которые еще остались в саду и на огороде, и, конечно же, отправить их на хранение. Посевной лунный календарь на октябрь 2021 года подскажет, какие следует проводить работы в саду и на огороде в зависимости от дат, а в какие — лучше не стоит.
1 октября - Покупка саженцев плодовых деревьев и ягодных кустарников.
2 октября - Сбор падалицы. Оставшиеся на деревьях плоды аккуратно снимаем.
3 октября - Высаживаем купленные саженцы деревьев, а также одревесневшие черенки черной смородины.
4 октября - Высадка луковичных цветов (тюльпаны, лилии, гиацинты).
5 октября - С растениями лучше не работать. Уборка участка.
6 октября - Неблагоприятный день для любых работ с растениями и почвой.
7 октября - Стрижка газона, полив участка.
8 октября - Благоприятны любые подзимние посевы.
9 октября - Заготавливаем ямы для весенней посадки деревьев и кустарников.
10 октября - Подготавливаем опоры для снегозадержания.
11 октября - Посадка плодовых деревьев и кустарников в заранее заготовленные ямы (минимум за неделю до посадки).
12 октября - Посадка, пересадка, прививка — благоприятные дни для работы с растениями.
13 октября - Осенняя перекопка почвы с выборкой сорняков (крупные комья земли не разбивайте).
14 октября - Полив, окучивание, мульчирование, первое укрытие теплолюбивых растений.
15 октября - Не оставляйте сухие плоды на ветвях, обязательно собирайте.
16 октября - Работа в теплицах — посев зимней зелени или сидератов. Обработка опор.
17 октября - Высадка луковичных цветов, подзимняя стрижка и полив газона.
18 октября - Уборка оставшегося урожая. Закладка на хранения яблок поздних сортов.
19 октября - При наличии морозилки, заморозьте кабачок кубиками — он не теряет своих свойств.
20 октября - Неблагоприятный день для любых работ с растениями и почвой.
21 октября - Не лучший день для работы с растениями. Готовим помещения к зиме.
22 октября - Подзимний посев семян овощей, озимого чеснока.
23 октября - Обрезка лоз винограда, лимонника, актинидии перед зимой. Срезаем стебли многолетников.
24 октября - Первичное укрытие теплолюбивых растений на зиму.
25 октября - Дезинфицируем пустые теплицы — обильно обрабатываем каркас и стенки.
26 октября - Хорошие дни для работы с растениями — осенняя обрезка деревьев, борьба с вредителями.
27 октября - Не забывайте про подзимний полив деревьев и кустарников — почва должна хорошо пропитаться влагой.
28 октября - Осенняя обрезка плодовых деревьев и ягодных кустарников.
29 октября - Обвязываем молодые деревья и штамбы для защиты от грызунов.
30 октября - Прочищаем отводные канавы, осматриваем теплицы, готовим их к зиме.
31 октября - Начинаем консервацию дома, устанавливаем ловушки для вредителей.
Ранее "Телеграф" сообщал, что делать, если вашего ребенка заставляют убирать листья в школе.
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