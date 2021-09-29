Закриваємо дачний сезон без втрат: календар садівника-городника на жовтень-2021

Садово-городній сезон наближається до завершення

У другій місяць осені кожен садівник і городник повинен завершити всі роботи. Адже потрібно обов’язково зібрати всі овочі, плоди зимових сортів фруктів, які ще залишилися в саду і на городі, і, звичайно ж, відправити їх на зберігання. Посівний місячний календар на жовтень 2021 року підкаже, які слід проводити роботи в саду і на городі в залежності від дат, а в які — краще не варто.

1 жовтня - Купівля саджанців плодових дерев і ягідних кущів.

2 жовтня - Збір падалиці. Решту плодів на деревах акуратно знімаємо.

3 жовтня - Висаджуємо куплені саджанці дерев, а також здерев’янілих живців чорної смородини.

4 жовтня - Висадка цибулинних квітів (тюльпани, лілії, гіацинти).

5 жовтня - З рослинами краще не працювати. Прибирання ділянки.

6 жовтня - Несприятливий день для будь-яких робіт з рослинами і грунтом.

7 жовтня - Стрижка газону, полив ділянки.

8 жовтня - Сприятливі будь-які посіви.

9 жовтня - Заготовлюємо ями для весняної посадки дерев і чагарників.

10 жовтня - Готуємо опори для снігозатримання.

11 жовтня - Посадка плодових дерев і чагарників в заздалегідь заготовлені ями (мінімум за тиждень до посадки).

12 жовтня - Посадка, пересадка, щеплення — сприятливі дні для роботи з рослинами.

13 жовтня - Осіння перекопування грунту з вибіркою бур’янів (великі грудки землі розламувати).

14 жовтня - Полив, підгортання, мульчування, перше укриття теплолюбних рослин.

15 жовтня - Не залишайте сухі плоди на гілках, обов’язково збирайте.

16 жовтня - Робота в теплицях — посів зимової зелені або сидератів. Обробка опор.

17 жовтня - Висадка цибулинних квітів, підзимова стрижка і полив газону.

18 жовтня - Прибирання залишився врожаю. Закладка на зберігання яблук пізніх сортів.

19 жовтня - При наявності морозилки, заморозьте кабачок кубиками — він не втрачає своїх властивостей.

20 жовтня - Несприятливий день для будь-яких робіт з рослинами і грунтом.

21 жовтня - Не найкращий день для роботи з рослинами. Готуємо приміщення до зими.

22 жовтня - Посів насіння овочів, озимого часнику.

23 жовтня - Обрізка лоз винограду, лимонника, актинідії перед зимою. Зрізаємо стебла багаторічників.

24 жовтня - Первинне укриття теплолюбних рослин на зиму.

25 жовтня - Дезінфікуємо порожні теплиці — рясно обробляємо каркас і стінки.

26 жовтня - Хороші дні для роботи з рослинами — осіння обрізка дерев, боротьба з шкідниками.

27 жовтня - Не забувайте про полив дерев і чагарників — грунт повинен добре просочитися вологою.

28 жовтня - Осіння обрізка плодових дерев і ягідних кущів.

29 жовтня - Обв’язуємо молоді дерева і штамби для захисту від гризунів.

30 жовтня - Прочищаємо відвідні канави, оглядаємо теплиці, готуємо їх до зими.

31 жовтня - Починаємо консервацію будинку, встановлюємо пастки для шкідників.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що робити, якщо вашу дитину змушують прибирати листя в школі.