Кому скаржитися, якщо вашу дитину змушують прибирати сміття під час уроків

Якщо в школі змушують працювати замість уроків, можна нагадати пункти закону "Про освіту" та оформити скарги в режимі "онлайн"

З настанням осені в різних містах України все частіше можна побачити школярів і студентів, які прибирають територію від падаючого листя. Втім, така робота замість навчання є незаконною і її можна з легкістю оскаржити, пославшись на законодавство.

Перш за все, педагогам варто нагадати про пункт 5 статті 53 закону "Про освіту", якою забороняється залучати дітей до такої праці, якщо це не передбачено освітньою програмою. Більш того, згідно із санітарним регламентом, який оновили в 2021 році, прибирання шкільних територій є під забороною. Однак є правило, згідно з яким діти повинні прибирати за собою сміття і стежити за чистотою на робочому місці.

Єдина лазівка в законі — діти можуть допомогти з висадкою квітів або прибиранням листя в якості волонтерів, але змушувати їх це робити не мають права.

В іншому випадку можна скаржитися на трудову експлуатацію уповноваженому ВРУ з прав людини (написати скаргу на електронку [email protected] ), освітньому омбудсмену (форма скарги доступна по посиланню), в Госсулужбу з питань праці і навіть в поліцію за номером "102", де зобов’язані зафіксувати звернення.

Відзначимо, що за "експлуатацію дитини, яка не досягла 16 років, шляхом використання його праці" (ст. 150 КК України) передбачено до півроку арешту або до трьох років обмеження волі.

Раніше "Телеграф" повідомляв, кого з школярів МОЗ не відправить в карантин, в якій би зоні Україна не опинилася.