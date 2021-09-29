Инсинуации перед саммитом: в Кабмине развенчали слухи о возможной отмене безвиза с ЕС

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина пролила свет, сохранит ли Украина безвиз с ЕС

В сети появились слухи о том, что Украину могут лишить безвиза с Евросоюзом. Впрочем, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина опровергла данную информацию, которая, по ее мнению, является расшатыванием ситуации накануне саммита "Украина-ЕС".

Об этом чиновник рассказала на телеканале "Украина 24" .

По ее словам, слух пустили некие внутренние силы, которые хотят устроить инсинуации накануне саммита.

"На самом деле отчет о безвизовом режиме для Балкан и стран Восточного партнерства был обнародован еще 4 августа, и этот отчет признает, цитирую, что Украина продолжает соответствовать критериям, необходимым для безвизового режима с Европейским Союзом. Также учтены последствия пандемии и признается то, что Украина довольно серьезно сработала и стала первой страной, COVID-сертификаты которой были признаны в ЕС", — заявила Стефанишина.

Что же касается статистики по мигрантам, которые якобы переезжают в страны ЕС из Украины, то негативные цифры коснулись других стран из отчета, но не Украины, которая в этом году наоборот уменьшила миграционные потоки.

Напомним, что некоторые СМИ опубликовали документ, согласно которому Германия, Франция и Италия якобы жалуются на злоупотребления безвизовым режимом гражданами Албании, Молдовы, Украины и Сербии. Впрочем, по словам Ольги Стефанишиной, Украины в этом перечне нет.

Напомним, что Украина и Грузия получили безвиз в 2017 году, а Молдова — в 2014-м. При этом сербы и македонцы пользуются им с 2009 года, а граждане Албании и Боснии — с 2010-го.

Как сообщал "Телеграф", Украина утвердила безвизовый режим для краткосрочных путешествий с государством Перу, которое находится в Южной Америке.