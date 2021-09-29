Інсинуації перед самітом: в Кабміні розвінчали чутки про можливе скасування безвізу з ЄС

Віце-прем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина пролила світло, чи збереже Україна безвіз з ЄС

У мережі з’явилися чутки про те, що Україну можуть позбавити безвізу з Євросоюзом. Втім, віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина спростувала дану інформацію, яка, на її думку, є розхитуванням ситуації напередодні саміту "Україна-ЄС".

Про це чиновник розповіла на телеканалі "Україна 24".

За її словами, слух пустили якісь внутрішні сили, які хочуть влаштувати інсинуації напередодні саміту.

"Насправді звіт про безвізовий режим для Балкан і країн Східного партнерства був оприлюднений ще 4 серпня, і цей звіт визнає, цитую, що Україна продовжує відповідати критеріям, необхідним для безвізового режиму з Європейським Союзом. Також враховані наслідки пандемії і визнається те, що Україна досить серйозно спрацювала і стала першою країною, COVID-сертифікати якої були визнані в ЄС", — заявила Стефанишина.

Що ж стосується статистики по мігрантам, які нібито переїжджають в країни ЄС з України, то негативні цифри торкнулися інших країн зі звіту, але не України, яка в цьому році навпаки зменшила міграційні потоки.

Нагадаємо, що деякі ЗМІ опублікували документ, згідно з яким Німеччина, Франція та Італія нібито скаржаться на зловживання безвізовим режимом громадянами Албанії, Молдови, України та Сербії. Втім, за словами Ольги Стефанішиної, України в цьому переліку немає.

Нагадаємо, що Україна і Грузія отримали безвіз в 2017 році, а Молдова — в 2014-му. При цьому серби і македонці користуються ним з 2009 року, а громадяни Албанії і Боснії — з 2010-го.

Як повідомляв "Телеграф", Україна затвердила безвізовий режим для короткострокових подорожей з державою Перу, яка знаходиться в Південній Америці.