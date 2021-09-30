В Польшу вновь можно будет добраться на поезде: когда запустят направление Киев-Пшемысль
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Поездки в Польшу будут осуществляться на "Интерсити+" из вагонов производства Hyundai Rotem
Уже 10 октября "Укрзализныця" возобновит международное железнодорожное сообщение с Польшей.
Об этом информирует пресс-служба компании.
Сообщается, что возобновить ж/д связь со страной ЕС удалось благодаря тесному сотрудничеству Украины и Польши в этом вопросе.
Пока билетов в продаже нет: они будут доступны с 1 октября на сайте booking.uz.gov.ua, а также в кассах вокзалов.
Курсировать в польский Перемышль (Пшемысль) и обратно в Киев будет поезд "Интерсити +" из вагонов производства Hyundai Rotem.
Отметим, что этот город находится в 12-ти километрах от границы Украины и является важной таможенной станцией на железнодорожной магистрали Львов-Краков. Население Пшемысля составляет чуть более 60 тысяч человек, однако здесь можно прогуляться по колоритным улочкам, после чего — начать путешествие в любую точку ЕС.
Напомним, Польша открыла свои границы для украинских туристов не так давно — в начале сентября. Всего же на данный момент для наших граждан открыто 133 страны, которые готовы принимать путешественников в пандемию.
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