В Польшу вновь можно будет добраться на поезде: когда запустят направление Киев-Пшемысль

Поездки в Польшу будут осуществляться на "Интерсити+" из вагонов производства Hyundai Rotem

Уже 10 октября "Укрзализныця" возобновит международное железнодорожное сообщение с Польшей.

Об этом информирует пресс-служба компании.

Сообщается, что возобновить ж/д связь со страной ЕС удалось благодаря тесному сотрудничеству Украины и Польши в этом вопросе.

Пока билетов в продаже нет: они будут доступны с 1 октября на сайте booking.uz.gov.ua, а также в кассах вокзалов.

Курсировать в польский Перемышль (Пшемысль) и обратно в Киев будет поезд "Интерсити +" из вагонов производства Hyundai Rotem.

Отметим, что этот город находится в 12-ти километрах от границы Украины и является важной таможенной станцией на железнодорожной магистрали Львов-Краков. Население Пшемысля составляет чуть более 60 тысяч человек, однако здесь можно прогуляться по колоритным улочкам, после чего — начать путешествие в любую точку ЕС.

Напомним, Польша открыла свои границы для украинских туристов не так давно — в начале сентября. Всего же на данный момент для наших граждан открыто 133 страны, которые готовы принимать путешественников в пандемию.