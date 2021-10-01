Какой праздник 1 октября: народные приметы и запреты

В первый день второго месяца осени отмечается ряд праздников

В пятницу, 1 октября, православной церковью чтится память мучениц Ариадны Промисской и Ирины Египетской. Также в этот день отмечаются такие праздники, как Международный день пожилых людей, День музыки, День улыбки и Всемирный день вегетарианства.

Ариадна жила в городе Промиссии Фригийской области и была наложницей, пока не призналась всем, что является христианкой. Была подвергнута истязаниям и брошена в темницу без еды и воды. После долгого удержания ее отпустили на волю. Про Ирину Египетскую известно только то, что она боролась с язычниками во время правления римского императора Аврелия. Была обезглавлена, а ее мощи были перенесены Константином Великим в Царьград (Константинополь).

Ирина Египетская

В этот день на Руси собирали и сушили шиповник. Издавна люди знали, что это растение обладает полезными свойствами. Из него готовили витаминные напитки, а также использовали в кулинарных целях — варили кисели, варенье.

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Народные приметы 1 октября:

Какой будет погода на Ирину, такой, согласно приметам, она будет и 1 апреля.

Птицы с отлетом не спешат – скорее всего, зима придет нескоро.

Береза не потеряла своих листьев – снег будет еще нескоро.

Диких гусей и журавлей в небе не видать — до ноября будет тепло.

Что нельзя делать 1 октября:

В этот день запрещено ругаться, ссориться.

Нежелательно в первый день октября думать о плохом. Лучше мыслить позитивно.

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