Какой праздник 1 октября: народные приметы и запреты
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В первый день второго месяца осени отмечается ряд праздников
В пятницу, 1 октября, православной церковью чтится память мучениц Ариадны Промисской и Ирины Египетской. Также в этот день отмечаются такие праздники, как Международный день пожилых людей, День музыки, День улыбки и Всемирный день вегетарианства.
Ариадна жила в городе Промиссии Фригийской области и была наложницей, пока не призналась всем, что является христианкой. Была подвергнута истязаниям и брошена в темницу без еды и воды. После долгого удержания ее отпустили на волю. Про Ирину Египетскую известно только то, что она боролась с язычниками во время правления римского императора Аврелия. Была обезглавлена, а ее мощи были перенесены Константином Великим в Царьград (Константинополь).
В этот день на Руси собирали и сушили шиповник. Издавна люди знали, что это растение обладает полезными свойствами. Из него готовили витаминные напитки, а также использовали в кулинарных целях — варили кисели, варенье.
Народные приметы 1 октября:
- Какой будет погода на Ирину, такой, согласно приметам, она будет и 1 апреля.
- Птицы с отлетом не спешат – скорее всего, зима придет нескоро.
- Береза не потеряла своих листьев – снег будет еще нескоро.
- Диких гусей и журавлей в небе не видать — до ноября будет тепло.
Что нельзя делать 1 октября:
- В этот день запрещено ругаться, ссориться.
- Нежелательно в первый день октября думать о плохом. Лучше мыслить позитивно.
Ранее "Телеграф" сообщал, сколько украинцы будут отдыхать в октябре 2021 года.
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