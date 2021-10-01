Укр

Какой праздник 1 октября: народные приметы и запреты

Автор
Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
37
Праздники 1 октября 2021
Праздники 1 октября 2021

В первый день второго месяца осени отмечается ряд праздников

В пятницу, 1 октября, православной церковью чтится память мучениц Ариадны Промисской и Ирины Египетской. Также в этот день отмечаются такие праздники, как Международный день пожилых людей, День музыки, День улыбки и Всемирный день вегетарианства.

Ариадна жила в городе Промиссии Фригийской области и была наложницей, пока не призналась всем, что является христианкой. Была подвергнута истязаниям и брошена в темницу без еды и воды. После долгого удержания ее отпустили на волю. Про Ирину Египетскую известно только то, что она боролась с язычниками во время правления римского императора Аврелия. Была обезглавлена, а ее мощи были перенесены Константином Великим в Царьград (Константинополь).

Ирина Египетская
Ирина Египетская

В этот день на Руси собирали и сушили шиповник. Издавна люди знали, что это растение обладает полезными свойствами. Из него готовили витаминные напитки, а также использовали в кулинарных целях — варили кисели, варенье.

Народные приметы 1 октября:

  • Какой будет погода на Ирину, такой, согласно приметам, она будет и 1 апреля.
  • Птицы с отлетом не спешат – скорее всего, зима придет нескоро.
  • Береза не потеряла своих листьев – снег будет еще нескоро.
  • Диких гусей и журавлей в небе не видать — до ноября будет тепло.

Что нельзя делать 1 октября:

  • В этот день запрещено ругаться, ссориться.
  • Нежелательно в первый день октября думать о плохом. Лучше мыслить позитивно.

Ранее "Телеграф" сообщал, сколько украинцы будут отдыхать в октябре 2021 года.

Теги:
#Традиции #Приметы #Праздники #Запреты
Сергей Притула
Политика
Партия Притулы: с кем и за чьи деньги шоумен возвращается в политику
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Сергей Притула
Партия Притулы: с кем и за чьи деньги шоумен возвращается в политику
Дата публикации
Категория
Важные новости четверга, 30 сентября
Итоги дня 30 сентября: отзыв Разумкова, обещание Зеленского по тарифам и "обязаловка" по вакцинации
Дата публикации
Категория
Украинским пенсионерам обещают минималку в 3 тысячи гривен
В 2022-м минимальная пенсия в Украине доберется до 3000 грн: кому светит повышение
Дата публикации
Категория
Дмитрий Разумков
Наступление на Разумкова началось: "Слуга народа" запросила подписные листы для снятия спикера Рады
Дата публикации
Категория
В октябре ожидается рост тарифов
Рост тарифов, осенний призыв и штрафы на дорогах – что изменится в Украине с 1 октября