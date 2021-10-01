Яке свято 1 жовтня: народні прикмети і заборони

У перший день другого місяця осені відзначається ряд свят

У п’ятницю, 1 жовтня, православною церквою шанується пам’ять мучениць Аріадни Промісської і Ірини Єгипетської. Також в цей день відзначаються такі свята, як Міжнародний день людей похилого віку, День музики, День усмішки і Всесвітній день вегетаріанства.

Аріадна жила в місті Проміссіі Фригійської області і була наложницею, поки не зізналася всім, що є християнкою. Була піддана катуванням і кинута в темницю без їжі і води. Після довгого утримання її відпустили на волю. Про Ірину Єгипетську відомо тільки те, що вона боролася з язичниками під час правління римського імператора Аврелія. Була обезголовлена, а її мощі були перенесені Костянтином Великим в Царгород (Константинополь).

Ірина Єгипетська

У цей день на Русі збирали і сушили шипшину. З давніх-давен люди знали, що ця рослина має корисні властивості. З неї готували вітамінні напої, а також використовували в кулінарних цілях — варили киселі, варення.

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Народні прикмети 1 жовтня:

Якою буде погода на Ірину, такою, згідно з прикметами, вона буде і 1 квітня.

Птахи з відльотом не поспішають — швидше за все, зима прийде нескоро.

Береза не втратила своє листя — сніг буде ще нескоро.

Диких гусей і журавлів в небі не видно — до листопада буде тепло.

Що не можна робити 1 жовтня:

У цей день заборонено лаятися, сваритися.

Небажано в перший день жовтня думати про погане. Краще мислити позитивно.

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