Найкращі привітання з Днем вчителя українською мовою: вірші і листівки

Найкрасивіші привітання з Днем вчителя українською мовою в віршах

В 2021 році День вчителя відзначається 3 жовтня. Професійне свято освітян відзначається щорічно в першу неділю жовтня. У цей день прийнято вітати працівників освіти.

"Телеграф" пропонує кращі привітання і побажання у віршах і листівках з Днем вчителя українською мовою.

Глибоких знань провіднику

Сьогодні привітання!

Хай буде радісне й легке

Подальше викладання.

Хай буде дружним колектив,

Спокійною — робота.

І хай на все настачить сил,

Тепла, снаги й турботи!

Листівки з Днем вчителя

С днем учителя вітаю,

Радості бажаю вам,

Весело завжди хай буде

З вами славним школярам.

Стане в серці хай наснаги

Щастя і добро нести,

Вам в роботі я бажаю

Досягнути висоти.

Листівки з Днем вчителя

Хай прославляють в віках вашу мудрість,

Хай дарять квітів вам безліч завжди,

Низький поклін вам за працю невтомну,

С чудовим святом вас, учителі,

Бажаем щастя, натхнення, пошани,

Терпіння, мудрості, щедрих удач,

Щоб кожен день був зі смаком приємним,

Без прикрощів, поразок та невдач!

Листівки з Днем вчителя

З днем учителя вітання

Шлю сьогодні, педагог.

З учнями пройшли немало

Злетів, успіхів, тривог.

Вам натхнення побажаю

В справі вашій непростій,

Сили, мужності, терпіння,

Місії служіть святій.

Хай міцним здоров’я буде,

Не покине хай натхнення,

Хай на благодатну землю

Падає зернятко вчення.

Листівки з Днем вчителя

З Днем учителя вітаю

Вас, найкращий педагог.

Буде хай завжди цікавим

З дітворою діалог.

Сил, здоров’я вам, терпіння,

Радості, наснаги,

Поринайте з учнями

В пустощі, розваги.

* * *

З днем учителя вітаю,

Миру і добра лиш вам.

Щоб і далі дарували

Свою душу малюкам.

Вистачить нехай терпіння,

Сил вам і наснаги,

Вам здоров’я я бажаю,

Щастя, рівноваги.

Листівки з Днем вчителя

З днем учителя вас, наші педагоги!

Прокладаєте до знань ви нам дороги,

Ви несете світло, мудрість учням вашим,

Щире вам спасибі всі ми скажем.

Нелегкий ваш труд, але такий почесний,

Готувати гідну зміну, нашу весну,

Хай щастить вам, ми вклоняємося щиро,

Вам бажаємо здоров’я, щастя, миру!

Листівки з Днем вчителя

Поспішаю привітати

Із днем вчителя я вас.

В день цей ви слова подяки

Почуєте іще не раз.

Ви прекрасная людина!

Я натхнення вам бажаю,

Хай радує теплом родина,

А робота окриляє!

Листівки з Днем вчителя

З Днем вчителя я Вас вітаю щиро!

Ви дітям відкриваєте знань світ.

Хай вистачає Вам терпіння й сили

Вчителювати ще багато літ.

Здоров’я Вам чудового, міцного,

Хай посмішка не сходить із лиця.

До школи шовком стелиться дорога,

Барвистим буде й радісним життя!

Листівки з Днем вчителя

Щоб учні були вдячні,

У діях своїх обачні.

Хай у житті щастить,

Радісною буде кожна мить.

Щоб задоволення було від роботи,

Та менше вам турботи.

Хай буде зарплата висока,

А душа вчительська глибока.

Листівки з Днем вчителя

Вчительська доля нехай

Веде лиш в щасливий край.

Хай радість вас всюди спіткає,

Кар’єра висот досягає.

Хай учні стануть сім’єю,

Успішною групою однією.

Хай все у вас буде гаразд

Та робота тішить щораз.

Листівки з Днем вчителя

За ваш труд і працю вашу

Хай радість вами керує.

За освіченість нашу

Душа хай світами мандрує.

Хай буде завжди вам успіх,

У кожній буденній справі.

Побільше моментів незабутніх

І завжди, щоб були праві.

* * *

Приймайте щирі побажання,

З Днем вчителя вітання!

Хай успіх вас не полишає,

Робота до розвитку надихає.

Хай до знань прагнуть ваші діти

Та дарують на свято квіти.

Щоб завжди вас поважали,

Любили та оберігали.

Листівки з Днем вчителя

Сьогодні всіх учителів вітаю

Із вашим святом професійним.

Хай серце радість огортає,

Життя хай буде ідилійним.

Уроків вам легких, цікавих,

Допитливих слухняних учнів,

Зарплат високих і достатку,

Щоб в школі не бувало скучно!

Листівки з Днем вчителя

З Всесвітнім днем учителя

Вітаю щиро Вас!

Хай в школі — знань обителі,

Все буде супер клас!

Перевіряти зошити

Без плям і помилок.

Хай збудеться, що хочете,

Й цікаво йде урок!

Листівки з Днем вчителя

Хай робота приносить лиш радість,

Тішать учнів оцінки і звіти.

І хоч часом приходить сум малість

Не забудьте, що діти — то квіти.

Хай невзгоди вас оминають,

Поруч будуть лиш віра і сила,

А успіхи хай надихають,

Адже клас наш — єдина родина!

Листівки з Днем вчителя

Зі святом вас вітаємо,

Добрих учнів бажаємо.

Великої зарплати вам,

А вдячності — батькам.

Щоб дітки гарно вчились,

Ви з ними на результат трудились.

Гордились ними і втішали,

Їм знайти дорогу допомагали.

* * *

Вітаємо вас, вчителі,

Здоров’я, наснаги бажаєм,

Хай будуть успішними дні,

Щасливими будьте, благаєм,

Нехай не торкаються вас

Тривоги і смутні хвилини,

Хай буде любов у душі

Та радість у вашій родині

Раніше "Телеграф" писав, що подарувати вчителю на його професійне свято.