З Днем вчителя! Красиві листівки і привітання

Не забудьте привітати вчителів з їхнім професійним святом.

День вчителя в Україні у 2021-му році відзначають 3 жовтня. У це свято прийнято вітати вчителів, дарувати їм квіти і подарунки, проводити концерти і відкриті уроки. Офіційно свято День вчителя був заснований ще в 1994 році. При цьому в усьому світі День вчителя святкують 5 жовтня.

"Телеграф" зібрав для вас барвисті листівки і красиві привітання до світлого свята День вчителя.

Листівки з Днем вчителя

Листівки з днем вчителя

Листівки з днем вчителя

Листівки з днем вчителя

Листівки з днем вчителя

Листівки з днем вчителя

Привітання з Днем вчителя

Спасибі вам, учителі,

Що йдем сміливо по Землі,

Що знаєм все про океани,

І чули навіть про лимани…

За Трою і за Карфаген,

За бензохлоропропілен,

За НЕ і НІ, за двічі два,

За ваші теплії слова.

За всі знання, що дали нам,

За це ми ДЯКУЄМО Вам!

***

За невтомну працю Вашу

Уклін Вам до землі низький,

Прийміть подяку щиру нашу

За труд учительський важкий!

Хай добре Вам весь час живеться

Без горя, смутку та біди,

А галаслива хай малеча

Приносить радість Вам завжди!

***

Вчителю мудрий,

Вчителю добрий,

Нас научили ви,

Нас ви ростили,

Дай Боже щастя,

Вам, справжня людина,

Щоб мали терпіння,

Щоб мали сили.

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