З Днем вчителя! Красиві листівки і привітання
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 15
Не забудьте привітати вчителів з їхнім професійним святом.
День вчителя в Україні у 2021-му році відзначають 3 жовтня. У це свято прийнято вітати вчителів, дарувати їм квіти і подарунки, проводити концерти і відкриті уроки. Офіційно свято День вчителя був заснований ще в 1994 році. При цьому в усьому світі День вчителя святкують 5 жовтня.
"Телеграф" зібрав для вас барвисті листівки і красиві привітання до світлого свята День вчителя.
Листівки з Днем вчителя
Привітання з Днем вчителя
Спасибі вам, учителі,
Що йдем сміливо по Землі,
Що знаєм все про океани,
І чули навіть про лимани…
За Трою і за Карфаген,
За бензохлоропропілен,
За НЕ і НІ, за двічі два,
За ваші теплії слова.
За всі знання, що дали нам,
За це ми ДЯКУЄМО Вам!
***
За невтомну працю Вашу
Уклін Вам до землі низький,
Прийміть подяку щиру нашу
За труд учительський важкий!
Хай добре Вам весь час живеться
Без горя, смутку та біди,
А галаслива хай малеча
Приносить радість Вам завжди!
***
Вчителю мудрий,
Вчителю добрий,
Нас научили ви,
Нас ви ростили,
Дай Боже щастя,
Вам, справжня людина,
Щоб мали терпіння,
Щоб мали сили.
https://maximum.fm/novini_t2
Раніше "Телеграф" розповідав, скільки українці відпочиватимуть у вересні 2021 року.
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-