С днем учителя! Красивые открытки и поздравления
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Не забудьте поздравить учителей с их профессиональным праздником.
День учителя в Украине в 2021-м году отмечают 3 октября. В этот праздник принято поздравлять учителей, дарить им цветы и подарки, проводить концерты и открытые уроки. Официально праздник День учителя был учрежден еще в 1994 году. При этом во всем мире День учителя празднуют 5 октября.
"Телеграф" собрал для вас красочные открытки и красивые поздравления к светлому празднику День учителя.
Открытки с Днем учителя
Поздравления с Днем учителя
У вас нелёгкая задача —
Детишкам знания нести,
Желаем искренне удачи
На вашем трудовом пути.
Учитель — гордое призванье,
Вам уваженье и почёт,
И пусть в награду за старанья
Растёт зарплата круглый год!
И всем учителям России
Желаем счастья и тепла,
Чтоб радость будни приносили,
Всегда удача рядом шла!
***
С Днем учителя! Желаем
Позитива, доброты,
Дети пусть не огорчают,
Пусть сбываются мечты.
Сил, здоровья, вдохновения,
Пусть приносит радость класс,
Чтоб хватало Вам терпенья,
Огонек чтоб не погас!
***
День учителя пусть дарит
Веру в чудо и добро,
Перспективы удивляют,
На душе живёт тепло!
Пусть открытий новых море
Чистым светом поражает,
Жизнь желания исполнит,
А глаза всегда сияют!
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