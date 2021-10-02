С днем учителя! Красивые открытки и поздравления

Не забудьте поздравить учителей с их профессиональным праздником.

День учителя в Украине в 2021-м году отмечают 3 октября. В этот праздник принято поздравлять учителей, дарить им цветы и подарки, проводить концерты и открытые уроки. Официально праздник День учителя был учрежден еще в 1994 году. При этом во всем мире День учителя празднуют 5 октября.

"Телеграф" собрал для вас красочные открытки и красивые поздравления к светлому празднику День учителя.

Открытки с Днем учителя

Открытки с днем учителя

Открытки с днем учителя

Открытки с днем учителя

Открытки с днем учителя

Открытки с днем учителя

Поздравления с Днем учителя

У вас нелёгкая задача —

Детишкам знания нести,

Желаем искренне удачи

На вашем трудовом пути.

Учитель — гордое призванье,

Вам уваженье и почёт,

И пусть в награду за старанья

Растёт зарплата круглый год!

И всем учителям России

Желаем счастья и тепла,

Чтоб радость будни приносили,

Всегда удача рядом шла!

***

С Днем учителя! Желаем

Позитива, доброты,

Дети пусть не огорчают,

Пусть сбываются мечты.

Сил, здоровья, вдохновения,

Пусть приносит радость класс,

Чтоб хватало Вам терпенья,

Огонек чтоб не погас!

***

День учителя пусть дарит

Веру в чудо и добро,

Перспективы удивляют,

На душе живёт тепло!

Пусть открытий новых море

Чистым светом поражает,

Жизнь желания исполнит,

А глаза всегда сияют!

Ранее "Телеграф" рассказывал, сколько украинцы будут отдыхать в сентябре 2021 года.