Как проверить баланс средств на телефоне: простая инструкция

Всего несколько простых комбинаций помогут всегда быть в курсе баланса на телефоне

Проверка баланса на мобильном счету необходимая вещь для тех, кто не хочет внезапно оказаться без связи, интернета и даже без возможности отправить друзьям смс-ку.

"Телеграф" рассказывает, как проверить баланс и бонусы на счету у разных операторов сотовой связи.

Как проверить счет и бонусы на Vodafone

Если вы используете мобильный оператор Vodafone в Украине, для проверки баланса на счету и начисленных бонусов необходимо запомнить следующие комбинации:

*101# + вызов — для проверки денег на счету и информации о названии вашего тарифного плана;

*110*10# + вызов — комбинация для контрактных абонентов, позволяющая узнать баланс на дополнительном счету Vodafone;

*777*1# + вызов — позволит проверить остаток бонусов на балансе;

*101*4# + вызов — для проверки остатка минут и мегабайтов на Vodafone;

Как проверить счет и бонусы "Киевстар"

У мобильного оператора "Киевстар" с проверкой счета и бонусов все очень просто. Вот основные комбинации:

*111# + вызов — проверка остатка денежных средств на основном счету;

*110# + вызов — чтобы узнать баланс на бонусном счету;

*112# + вызов — информация о наличии включенных в пакет услуг (бонусов) и их количество.

Проверка счета и бонусов для Lifecell

У оператора сотовой связи Lifecell способов проверки счета и бонусов еще меньше, чем у двух предыдущих. Это очень удобно, потому что нужно запомнить всего две и довольно простые комбинации:

*111# + вызов — если хотите проверить счет на Lifecell (и для контрактных абонентов, и для абонентов предоплаченной связи комбинация такая же);

*121# + вызов — дает возможность узнать информацию о бонусах и остатке других услуг (минуты, смс, мегабайты).

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