Укр

Как проверить баланс средств на телефоне: простая инструкция

Автор
Анна Дворовенко
Дата публикации
Читати українською
Автор
4
Как проверить счет на телефоне - простая инструкция
Как проверить счет на телефоне - простая инструкция

Всего несколько простых комбинаций помогут всегда быть в курсе баланса на телефоне

Проверка баланса на мобильном счету необходимая вещь для тех, кто не хочет внезапно оказаться без связи, интернета и даже без возможности отправить друзьям смс-ку.

"Телеграф" рассказывает, как проверить баланс и бонусы на счету у разных операторов сотовой связи.

Как проверить счет и бонусы на Vodafone

Если вы используете мобильный оператор Vodafone в Украине, для проверки баланса на счету и начисленных бонусов необходимо запомнить следующие комбинации:

  • *101# + вызов — для проверки денег на счету и информации о названии вашего тарифного плана;
  • *110*10# + вызов — комбинация для контрактных абонентов, позволяющая узнать баланс на дополнительном счету Vodafone;
  • *777*1#  + вызов — позволит проверить остаток бонусов на балансе;
  • *101*4# + вызов — для проверки остатка минут и мегабайтов на Vodafone;

Как проверить счет и бонусы "Киевстар"

У мобильного оператора "Киевстар" с проверкой счета и бонусов все очень просто. Вот основные комбинации:

  • *111# + вызов — проверка остатка денежных средств на основном счету;
  • *110# + вызов — чтобы узнать баланс на бонусном счету;
  • *112# + вызов — информация о наличии включенных в пакет услуг (бонусов) и их количество.

Проверка счета и бонусов для Lifecell

У оператора сотовой связи Lifecell способов проверки счета и бонусов еще меньше, чем у двух предыдущих. Это очень удобно, потому что нужно запомнить всего две и довольно простые комбинации:

  • *111# + вызов — если хотите проверить счет на Lifecell (и для контрактных абонентов, и для абонентов предоплаченной связи комбинация такая же);
  • *121# + вызов — дает возможность узнать информацию о бонусах и остатке других услуг (минуты, смс, мегабайты).

Ранее "Телеграф" сообщал, как узнать свой личный номер телефона, если вдруг вы его забыли.

Теги:
#Киевстар #Vodafone #Счет #lifecell
Главные события дня
Украина
Итоги дня 7 октября: обязательная вакцинация, приближение "красной" зоны и отставка Разумкова
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Главные события дня
Итоги дня 7 октября: обязательная вакцинация, приближение "красной" зоны и отставка Разумкова
Дата публикации
Категория
Депутаты пока не проголосовали за нового председателя
Рада временно "обезглавлена": назначение замены Разумкову отложили
Дата публикации
Категория
Вакцинацию в Украине сделали обязательной для некоторых категорий
В Украине официально вводится обязательная вакцинация: кому это нужно и что будет за отказ
Дата публикации
Категория
Владимир Зеленский и Владимир ПУтин
Встреча Зеленского с Путиным: какую игру затеяла Москва, озвучив вопросы для переговоров?
Дата публикации
Категория
Дмитрий Разумков покинул пост спикера Рады под аплодисменты
Рада отправила Разумкова в отставку: эксклюзивные фото, как это было