Как проверить баланс средств на телефоне: простая инструкция
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Всего несколько простых комбинаций помогут всегда быть в курсе баланса на телефоне
Проверка баланса на мобильном счету необходимая вещь для тех, кто не хочет внезапно оказаться без связи, интернета и даже без возможности отправить друзьям смс-ку.
"Телеграф" рассказывает, как проверить баланс и бонусы на счету у разных операторов сотовой связи.
Как проверить счет и бонусы на Vodafone
Если вы используете мобильный оператор Vodafone в Украине, для проверки баланса на счету и начисленных бонусов необходимо запомнить следующие комбинации:
- *101# + вызов — для проверки денег на счету и информации о названии вашего тарифного плана;
- *110*10# + вызов — комбинация для контрактных абонентов, позволяющая узнать баланс на дополнительном счету Vodafone;
- *777*1# + вызов — позволит проверить остаток бонусов на балансе;
- *101*4# + вызов — для проверки остатка минут и мегабайтов на Vodafone;
Как проверить счет и бонусы "Киевстар"
У мобильного оператора "Киевстар" с проверкой счета и бонусов все очень просто. Вот основные комбинации:
- *111# + вызов — проверка остатка денежных средств на основном счету;
- *110# + вызов — чтобы узнать баланс на бонусном счету;
- *112# + вызов — информация о наличии включенных в пакет услуг (бонусов) и их количество.
Проверка счета и бонусов для Lifecell
У оператора сотовой связи Lifecell способов проверки счета и бонусов еще меньше, чем у двух предыдущих. Это очень удобно, потому что нужно запомнить всего две и довольно простые комбинации:
- *111# + вызов — если хотите проверить счет на Lifecell (и для контрактных абонентов, и для абонентов предоплаченной связи комбинация такая же);
- *121# + вызов — дает возможность узнать информацию о бонусах и остатке других услуг (минуты, смс, мегабайты).
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