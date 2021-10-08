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Як перевірити баланс коштів на телефоні: проста інструкція

Автор
Анна Дворовенко
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Як перевірити рахунок на телефоні — проста інструкція
Як перевірити рахунок на телефоні — проста інструкція

Всього кілька простих комбінацій допоможуть завжди бути в курсі балансу на телефоні

Перевірка балансу на мобільному рахунку необхідна річ для тих, хто не хоче раптово виявитися без зв’язку, інтернету і навіть без можливості відправити друзям смс-ку.

"Телеграф" розповідає, як перевірити баланс і бонуси на рахунку у різних операторів стільникового зв’язку.

Як перевірити рахунок і бонуси на Vodafone

Якщо ви використовуєте мобільний оператор Vodafone в Україні, для перевірки балансу на рахунку і нарахованих бонусів необхідно запам’ятати такі комбінації:

  • *101# + виклик — для перевірки грошей на рахунку і інформації про назву вашого тарифного плану;
  • *110*10# + виклик — комбінація для контрактних абонентів, що дозволяє дізнатися баланс на додатковому рахунку Vodafone;
  • *777*1 # + виклик — дозволить перевірити залишок бонусів на балансі;
  • *101*4 # + виклик - для перевірки залишку хвилин і мегабайтів на Vodafone;

Як перевірити рахунок і бонуси "Київстар"

У мобільного оператора "Київстар" з перевіркою рахунку і бонусів все дуже просто. Ось основні комбінації:

  • *111# + виклик — перевірка залишку грошових коштів на основному рахунку;
  • *110# + виклик — щоб дізнатися баланс на бонусному рахунку;
  • *112# + виклик — інформація про наявність включених в пакет послуг (бонусів) та їх кількість.

Перевірка рахунку і бонусів для Lifecell

У оператора стільникового зв’язку Lifecell способів перевірки рахунку і бонусів ще менше, ніж у двох попередніх. Це дуже зручно, тому що потрібно запам’ятати всього дві і досить прості комбінації:

  • *111# + виклик — якщо хочете перевірити рахунок на Lifecell (і для контрактних абонентів, і для абонентів передплаченого зв’язку комбінація однакова);
  • *121# + виклик — дає можливість дізнатися інформацію про бонуси і залишок інших послуг (хвилини, смс, мегабайти).

Раніше "Телеграф" повідомляв, як дізнатися свій особистий номер телефону, якщо раптом ви його забули.

Теги:
#Київстар #Vodafone #Рахунок #lifecell
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