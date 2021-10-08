Як перевірити баланс коштів на телефоні: проста інструкція
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Всього кілька простих комбінацій допоможуть завжди бути в курсі балансу на телефоні
Перевірка балансу на мобільному рахунку необхідна річ для тих, хто не хоче раптово виявитися без зв’язку, інтернету і навіть без можливості відправити друзям смс-ку.
"Телеграф" розповідає, як перевірити баланс і бонуси на рахунку у різних операторів стільникового зв’язку.
Як перевірити рахунок і бонуси на Vodafone
Якщо ви використовуєте мобільний оператор Vodafone в Україні, для перевірки балансу на рахунку і нарахованих бонусів необхідно запам’ятати такі комбінації:
- *101# + виклик — для перевірки грошей на рахунку і інформації про назву вашого тарифного плану;
- *110*10# + виклик — комбінація для контрактних абонентів, що дозволяє дізнатися баланс на додатковому рахунку Vodafone;
- *777*1 # + виклик — дозволить перевірити залишок бонусів на балансі;
- *101*4 # + виклик - для перевірки залишку хвилин і мегабайтів на Vodafone;
Як перевірити рахунок і бонуси "Київстар"
У мобільного оператора "Київстар" з перевіркою рахунку і бонусів все дуже просто. Ось основні комбінації:
- *111# + виклик — перевірка залишку грошових коштів на основному рахунку;
- *110# + виклик — щоб дізнатися баланс на бонусному рахунку;
- *112# + виклик — інформація про наявність включених в пакет послуг (бонусів) та їх кількість.
Перевірка рахунку і бонусів для Lifecell
У оператора стільникового зв’язку Lifecell способів перевірки рахунку і бонусів ще менше, ніж у двох попередніх. Це дуже зручно, тому що потрібно запам’ятати всього дві і досить прості комбінації:
- *111# + виклик — якщо хочете перевірити рахунок на Lifecell (і для контрактних абонентів, і для абонентів передплаченого зв’язку комбінація однакова);
- *121# + виклик — дає можливість дізнатися інформацію про бонуси і залишок інших послуг (хвилини, смс, мегабайти).
Раніше "Телеграф" повідомляв, як дізнатися свій особистий номер телефону, якщо раптом ви його забули.
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