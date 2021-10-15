В Украине запустили новую узкоколейную железную дорогу

Новый участок железной дороги соединит Винницкую и Кировоградскую области

В Украине запустили новое направление "Гайворон — Рудница" по новым железнодорожным путям — узкоколейной железной дороге, ширина колеи которой является меньше стандартной.

Об этом информируют в пресс-службе "Укрзализныци".

Узкоколейка в Украине

Там называют данный участок железной дороги, который соединяет Винницкую и Кировоградскую области с помощью не стандартной колеи шириной 1520 мм, а той, которая в два раза уже — 750 мм, уникальным.

В "Укрзализныце" говорят, что что поезд №6273 будет ежедневно отправляться с Рудницы в 4:05 и прибывать в Гайворон в 7:51. Обратно он будет отправляться в 17:20 и приезжать в Рудницу в 21:03.

Также поезд будет останавливаться на таких станциях: Передбужжя, Жданов, Луговая, Осиевка, Устье, Киреевка, Бершадь, Яланец-1, Яланец-2, Пятковка, Дохно, Куреневка, Щербаково и Нефар.

Поезд №6273 будет курсировать ежедневно

Напомним, сотрудники СБУ, полиции и прокуратуры провели масштабную совместную спецоперацию и раскрыли коррупционную схему в АО "Укрзализныця", из-за которой на железной дороге могли произойти аварии с пассажирскими поездами.