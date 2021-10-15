В Україні запустили нову вузькоколійну залізницю

Нова ділянка залізниці з’єднає Вінницьку і Кіровоградську області

В Україні запустили новий напрямок "Гайворон — Рудниця" по новій залізничній колії — вузькоколійній залізниці, ширина якої менше стандартної.

Про це інформують в прес-службі "Укрзалізниці".

Вузькоколійка в Україні

Там називають дану ділянку залізниці, що з’єднує Вінницьку і Кіровоградську області за допомогою не стандартної колії шириною 1520 мм, а тієї, яка в два рази вужча — 750 мм, унікальною.

В "Укрзалізниці" кажуть, що що поїзд №6273 буде щодня відправлятися з Рудниці о 4:05 і прибуватиме в Гайворон о 7:51. Назад він відправлятиметься о 17:20 і приїжджатиме в Рудницю о 21:03.

Також поїзд зупинятиметься на таких станціях: Передбужжя, Жданов, Лугова, Осіївка, Устя, Киріївка, Бершадь, Яланець-1, Яланець-2, П’ятківка, Дохно, Куренівка, Щербакове і Нефар.

Поїзд №6273 курсуватиме щодня

Нагадаємо, співробітники СБУ, поліції і прокуратури провели масштабну спільну спецоперацію і розкрили корупційну схему в АТ "Укрзалізниця", через яку на залізниці могли статися аварії з пасажирськими поїздами.