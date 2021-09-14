Обшуки на "Укрзалізниці": в СБУ показали фото, через що могли статися аварії з пасажирськими поїздами

В СБУ кажуть, що через корупціонерів на залізниці могла б статися НП

Співробітники СБУ, поліції і прокуратури провели масштабну спільну спецоперацію і розкрили корупційну схему в "Укрзалізниці", через яку на залізниці могли статися аварії з пасажирськими поїздами.

Про це повідомили в Службі безпеки України.

Правоохоронці кажуть, що співробітники однієї з філій "Укрзалізниці" закуповували дешеві комплектуючі, які не відповідають вимогам державних стандартів, за ціною дорогого якісного обладнання. Разом з київською фірмою ділки протягом 2020-2021 років здійснили поставку держпідприємству партії неякісних гумових прокладок для рейкових шляхів. У звіти підозрювані вносили недостовірну інформацію і виводили в тінь мільйони гривень.

Зараз на підприємстві проходять обшуки за статтею "Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем". Санкція передбачає до 8 років в’язниці. На неякісну продукцію наклали арешт.

Раніше співробітники СБУ викрили так званий "Covid-бізнес" — схему підробки ПЛР-тестів для програми "Вдома", яку встановлюють після повернення в Україну з-за кордону. Зловмисники вносили недостовірну інформацію в додаток, а серед клієнтів були люди, ймовірно, інфіковані коронавірусом, що могло спричинити сплеск епідемії.