Укр

Огромная турецкая капуста вызвала удивление украинцев (фото)

Автор
Татьяна Гулеватая
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Белокочанная капуста
Белокочанная капуста

Украинка показала внушительных размеров головку капусты.

Украинцев удивили размеры белокочанной капусты, которую выращивают в Турции.

Фото огромного овоща опубликовала работник Генерального консульства Украины в Стамбуле Елена Ващенко в своем Facebook.

"И, поверьте, размер этой капусты — это норма для турецкого потребителя", — подписала она публикацию.

На фото женщина держит головку капусты действительно внушительных размеров, весом 7-9 кг.

Капуста выросла огромная и весит до 9 кг
Капуста выросла огромная и весит до 9 кг

Под публикацией сразу же принялись комментировать такой внушительный урожай. Украинцы предположили, что одним таким овощем можно кормить неделю целую семью:

"Это же неделю можно всю семью этой капустой кормить!"

"Вау! Вот это размер!!"

"Даже не представляю, как такое может вырасти? Она съедобная?"

Украинцы удивляются таким размерам
Украинцы удивляются таким размерам

Капуста белокочанная — излюбленная огородная культура, в силу неприхотливости к составу почвы и погодным условиям растёт практически повсеместно. Калорийность этого овоща составляет 27 ккал на 100 грамм продукта. Кроме того растение содержит множество витамином и микроэлементов.

Специально выведенные сорта позволяют вырастить этот овощи весом до 10 кг.

В Украине это один из самых любимых выращиваемых овощей. В традиционных блюдах используют именно этот вид капусты.

Как приготовить вкусную маринованную капусту с овощами, читайте в нашем материале.

Теги:
#Стамбул #Капуста
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