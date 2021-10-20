Огромная турецкая капуста вызвала удивление украинцев (фото)
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Украинка показала внушительных размеров головку капусты.
Украинцев удивили размеры белокочанной капусты, которую выращивают в Турции.
Фото огромного овоща опубликовала работник Генерального консульства Украины в Стамбуле Елена Ващенко в своем Facebook.
"И, поверьте, размер этой капусты — это норма для турецкого потребителя", — подписала она публикацию.
На фото женщина держит головку капусты действительно внушительных размеров, весом 7-9 кг.
Под публикацией сразу же принялись комментировать такой внушительный урожай. Украинцы предположили, что одним таким овощем можно кормить неделю целую семью:
"Это же неделю можно всю семью этой капустой кормить!"
"Вау! Вот это размер!!"
"Даже не представляю, как такое может вырасти? Она съедобная?"
Капуста белокочанная — излюбленная огородная культура, в силу неприхотливости к составу почвы и погодным условиям растёт практически повсеместно. Калорийность этого овоща составляет 27 ккал на 100 грамм продукта. Кроме того растение содержит множество витамином и микроэлементов.
Специально выведенные сорта позволяют вырастить этот овощи весом до 10 кг.
В Украине это один из самых любимых выращиваемых овощей. В традиционных блюдах используют именно этот вид капусты.
Как приготовить вкусную маринованную капусту с овощами, читайте в нашем материале.
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