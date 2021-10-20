Величезна турецька капуста викликала подив українців (фото)

Українка показала значних розмірів головку капусти.

Українців здивували розміри білокачанної капусти, яку вирощують в Туреччині.

Фото величезного овоча опублікувала працівник Генерального консульства України в Стамбулі Олена Ващенко в своєму Facebook.

"І, повірте, розмір цієї капусти — це норма для турецького споживача", — підписала вона публікацію.

На фото жінка тримає головку капусти дійсно значних розмірів, вагою 7-9 кг.

Капуста виросла величезна і важить до 9 кг

Під публікацією відразу ж почали коментувати такий значний урожай. Українці припустили, що одним таким овочем можна годувати тиждень цілу сім’ю:

"Це ж тиждень можна всю сім’ю цієї капустою годувати!"

"Вау! Ось це розмір !!"

"Навіть НЕ уявляю, як таке может вирости? Вона їстівна?"

Українці дивуються таким розмірам

Капуста білокачанна — улюблена українцями огородня культура, в силу невибагливості до складу грунту і погодних умов зростає практично повсюдно. Калорійність цього овоча становить 27 ккал на 100 грам продукту. Крім того рослина містить безліч вітамінів і мікроелементів.

Спеціально створені сорти дозволяють виростити цей овоч вагою до 10 кг.

В Україні це один з найулюбленіших вирощуваних овочів. У традиційних стравах використовують саме цей вид капусти.

Як приготувати смачну мариновану капусту з овочами, читайте у нашому матеріалі.