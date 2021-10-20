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Величезна турецька капуста викликала подив українців (фото)

Автор
Тетяна Гулеватая
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Білокачанна капуста
Білокачанна капуста

Українка показала значних розмірів головку капусти.

Українців здивували розміри білокачанної капусти, яку вирощують в Туреччині.

Фото величезного овоча опублікувала працівник Генерального консульства України в Стамбулі Олена Ващенко в своєму Facebook.

"І, повірте, розмір цієї капусти — це норма для турецького споживача", — підписала вона публікацію.

На фото жінка тримає головку капусти дійсно значних розмірів, вагою 7-9 кг.

Капуста виросла величезна і важить до 9 кг
Капуста виросла величезна і важить до 9 кг

Під публікацією відразу ж почали коментувати такий значний урожай. Українці припустили, що одним таким овочем можна годувати тиждень цілу сім’ю:

"Це ж тиждень можна всю сім’ю цієї капустою годувати!"

"Вау! Ось це розмір !!"

"Навіть НЕ уявляю, як таке может вирости? Вона їстівна?"

Українці дивуються таким розмірам
Українці дивуються таким розмірам

Капуста білокачанна — улюблена українцями огородня культура, в силу невибагливості до складу грунту і погодних умов зростає практично повсюдно. Калорійність цього овоча становить 27 ккал на 100 грам продукту. Крім того рослина містить безліч вітамінів і мікроелементів.

Спеціально створені сорти дозволяють виростити цей овоч вагою до 10 кг.

В Україні це один з найулюбленіших вирощуваних овочів. У традиційних стравах використовують саме цей вид капусти.

Як приготувати смачну мариновану капусту з овочами, читайте у нашому матеріалі.

Теги:
#Стамбул #Капуста
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