Величезна турецька капуста викликала подив українців (фото)
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Українка показала значних розмірів головку капусти.
Українців здивували розміри білокачанної капусти, яку вирощують в Туреччині.
Фото величезного овоча опублікувала працівник Генерального консульства України в Стамбулі Олена Ващенко в своєму Facebook.
"І, повірте, розмір цієї капусти — це норма для турецького споживача", — підписала вона публікацію.
На фото жінка тримає головку капусти дійсно значних розмірів, вагою 7-9 кг.
Під публікацією відразу ж почали коментувати такий значний урожай. Українці припустили, що одним таким овочем можна годувати тиждень цілу сім’ю:
"Це ж тиждень можна всю сім’ю цієї капустою годувати!"
"Вау! Ось це розмір !!"
"Навіть НЕ уявляю, як таке может вирости? Вона їстівна?"
Капуста білокачанна — улюблена українцями огородня культура, в силу невибагливості до складу грунту і погодних умов зростає практично повсюдно. Калорійність цього овоча становить 27 ккал на 100 грам продукту. Крім того рослина містить безліч вітамінів і мікроелементів.
Спеціально створені сорти дозволяють виростити цей овоч вагою до 10 кг.
В Україні це один з найулюбленіших вирощуваних овочів. У традиційних стравах використовують саме цей вид капусти.
Як приготувати смачну мариновану капусту з овочами, читайте у нашому матеріалі.
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