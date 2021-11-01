“Героиня нашего времени": в сети обсуждают женщину, надевшую сразу несколько защитных масок (фото)

Интернет-пользователи по-разному отнеслись к такому соблюдению масочного режима

Вторые сутки украинский сегмент интернета обсуждает пассажирку одного из украинских автобусов, которая провела всю поездку в нескольких медицинских масках.

Снимком женщины в своем Twitter поделилась пользовательница под ником nataliia (@kovaleeeva).

"Эта женщина надела маски за весь автобус, за всех вас, за всю страну", — подписала свою публикацию киевская юзерка.

Спустя несколько часов она добавила еще одно фото, на котором видно, что её соседка по автобусу добавила к своему "образу" еще одну маску.

При этом nataliia отмечает, что испытывает к этой пассажирке исключительно гордость, ведь она пытается соблюдать меры коронавирусной безопасности в самый разгар пандемии.

Публикация моментально стала практически вирусной и разлетелась по так называемому "внешнему" Twitter-у. По состоянию на вечер 31 октября пост лайкнуло больше 16,4 тысяч пользователей.

Многие твиттерские высоко оценили поступок женщины, а некоторые признались, что и сами надевают по несколько масок за раз.

Однако нашлись и те, кому подобная "амуниция" пришлась не по душе. Некоторые даже начали придумывать собственные мемы.

К сожалению, автор публикации так и не рассказала, пассажиркой какого автобуса была "героиня наших дней". Поездка же, судя по всему, состоялась в субботу, 30 октября.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, почему даже вакцинированным людям нужно продолжать носить средства индивидуальной защиты и до какого времени маски будут нужны.