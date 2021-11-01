“Героиня нашего времени": в сети обсуждают женщину, надевшую сразу несколько защитных масок (фото)
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Интернет-пользователи по-разному отнеслись к такому соблюдению масочного режима
Вторые сутки украинский сегмент интернета обсуждает пассажирку одного из украинских автобусов, которая провела всю поездку в нескольких медицинских масках.
Снимком женщины в своем Twitter поделилась пользовательница под ником nataliia (@kovaleeeva).
"Эта женщина надела маски за весь автобус, за всех вас, за всю страну", — подписала свою публикацию киевская юзерка.
Спустя несколько часов она добавила еще одно фото, на котором видно, что её соседка по автобусу добавила к своему "образу" еще одну маску.
При этом nataliia отмечает, что испытывает к этой пассажирке исключительно гордость, ведь она пытается соблюдать меры коронавирусной безопасности в самый разгар пандемии.
Публикация моментально стала практически вирусной и разлетелась по так называемому "внешнему" Twitter-у. По состоянию на вечер 31 октября пост лайкнуло больше 16,4 тысяч пользователей.
Многие твиттерские высоко оценили поступок женщины, а некоторые признались, что и сами надевают по несколько масок за раз.
Однако нашлись и те, кому подобная "амуниция" пришлась не по душе. Некоторые даже начали придумывать собственные мемы.
К сожалению, автор публикации так и не рассказала, пассажиркой какого автобуса была "героиня наших дней". Поездка же, судя по всему, состоялась в субботу, 30 октября.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, почему даже вакцинированным людям нужно продолжать носить средства индивидуальной защиты и до какого времени маски будут нужны.
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