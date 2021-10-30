Укр

В Минздраве рассказали, почему вакцинированным тоже нужно носить маски

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Для отказа от масок нужно привить минимум 80% украинцев Новость обновлена 30 октября 2021, 13:35
Для отказа от масок нужно привить минимум 80% украинцев

Средства индивидуальной защиты будут нужны, пока не сформируется коллективный иммунитет

Украинцы, получившие даже обе дозы противоковидной вакцины, должны находиться в общественных местах в защитных масках. Все — из-за недостаточного количества иммунизированных от болезни людей.

Такой информацией в интервью изданию "Гордон" поделился главный санврач Украины Игорь Кузин.

По словам представителя Минздрава, вакцина от коронавируса (как и от любой другой болезни) не защищает человека на все 100%. В момент же, когда болезнь продолжает видоизменяться и мутировать, а действенного лекарства — еще не изобрели, нужно использовать все средства защиты по максимуму.

"Пока нет коллективного иммунитета, когда не привито 80-85% населения, люди, вне зависимости от своего вакцинального статуса, должны использовать защитную маску", — подчеркнул Игорь Кузин.

Особое внимание, говорит чиновник, нужно уделять маскам во время нахождения в местах большого скопления людей, а также закрытых помещениях. Сюда Кузин относит как офисы и лифты, так и различный общественный транспорт.

Важно и постоянно менять маски, а не пользоваться одной и той же на постоянку. "Формальное" ношение маски, которая большую часть времени находится в кармане, не способно уберечь от вируса.

"Чем меньше вентиляция и больше скопление людей, тем выше риск инфицирования", — подытожил Игорь Кузин, призывая украинцев пока не отказываться от ношения средств индивидуальной защиты.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какая категория населения, по словам главного санврача, является наиболее подверженной антивакцинаторским настроениям.

Теги:
#Маски #Вакцинация #Коронавирус #Covid-19
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