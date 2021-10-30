Укр

“Большая проблема": главный санврач Украины рассказал о религиозных антивакцинаторах

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
Читати українською
Автор
59
Переубедить людей после проповедей о вреде прививок очень сложно Новость обновлена 30 октября 2021, 12:25
Переубедить людей после проповедей о вреде прививок очень сложно

Много богобоязненных людей отвергают необходимость соблюдать карантин, говорит Игорь Кузин

В Украине серьезной локальной проблемой, с которой сталкиваются организаторы массовой вакцинации, стали религиозные лидеры, не поддерживающие идеи иммунизации.

Как на это реагируют в Минздраве рассказал изданию "Гордон" главный санврач страны Игорь Кузин.

По словам чиновника, много людей, которые принадлежат к определенным религиозным общинам, часто нарушают карантинные правила (частично или полностью его игнорируя) и, естественно, отказываются делать прививки.

"Разъяснения и активная коммуникация с людьми не срабатывают", — сокрушается Игорь Кузин.

При этом, говорит представитель Минздрава, с очень многими верующими удается сотрудничать. Наибольшую поддержку власть и медики сейчас получают от Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций. Многие представители совета публично вакцинировались и призвали это делать других украинцев.

По словам Кузина, чаще всего проблемы с антивакцинаторскими настроениями создают представители УПЦ Московского патриархата. Главный санврач отмечает, что с этой церковью "довольно сложно работать". Впрочем, чаще всего это — некоторые локальные церкви и общины, что не распространяется на большое количество людей.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, как не принимающий всерьез необходимость вакцинироваться мужчина устроил настоящую проповедь в одном из киевских центров массовой иммунизации против коронавируса.

Теги:
#УПЦ МП #Вакцинация #Коронавирус #Covid-19 #Главный санитарный врач Украины #Игорь Кузин
Георгий Тука
В регионах
Россия не заберет ОРДЛО, у нее другие планы по Украине, — Георгий Тука
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Георгий Тука
Россия не заберет ОРДЛО, у нее другие планы по Украине, — Георгий Тука
Дата публикации
Категория
Рост тарифов и карантин - главные нововведения ноября
Рост тарифов, карантин и новые ПДД – что изменится в Украине с 1 ноября
Дата публикации
Категория
Вероятные союзники на будущих парламентских выборах
Ермак готовит Банковую к новым выборам: нашли роль для Притулы и даже для Тягнибока
Дата публикации
Категория
Коронавирус.
Выздоровевших все меньше: в Украине падает количество людей, побеждающих COVID
Дата публикации
Категория
Адвокатом потерпевшей по делу о ДТП в Харькове стал Игорь Черняк
"Потерпевшие будут требовать максимальное наказание": адвокат дочки погибшего в ДТП с Колей Харьковским