“Большая проблема": главный санврач Украины рассказал о религиозных антивакцинаторах

Много богобоязненных людей отвергают необходимость соблюдать карантин, говорит Игорь Кузин

В Украине серьезной локальной проблемой, с которой сталкиваются организаторы массовой вакцинации, стали религиозные лидеры, не поддерживающие идеи иммунизации.

Как на это реагируют в Минздраве рассказал изданию "Гордон" главный санврач страны Игорь Кузин.

По словам чиновника, много людей, которые принадлежат к определенным религиозным общинам, часто нарушают карантинные правила (частично или полностью его игнорируя) и, естественно, отказываются делать прививки.

"Разъяснения и активная коммуникация с людьми не срабатывают", — сокрушается Игорь Кузин.

При этом, говорит представитель Минздрава, с очень многими верующими удается сотрудничать. Наибольшую поддержку власть и медики сейчас получают от Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций. Многие представители совета публично вакцинировались и призвали это делать других украинцев.

По словам Кузина, чаще всего проблемы с антивакцинаторскими настроениями создают представители УПЦ Московского патриархата. Главный санврач отмечает, что с этой церковью "довольно сложно работать". Впрочем, чаще всего это — некоторые локальные церкви и общины, что не распространяется на большое количество людей.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, как не принимающий всерьез необходимость вакцинироваться мужчина устроил настоящую проповедь в одном из киевских центров массовой иммунизации против коронавируса.