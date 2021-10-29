Укр

В киевских центрах вакцинации аншлаг из-за введения "красной" зоны (видео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Вакцинация в Киеве. Новость обновлена 29 октября 2021, 20:47
Вакцинация в Киеве.

Ограничения начнут действовать через два дня.

С начала ноября столица Украины присоединится к 15 областям "красной зоны" по коронавирусу. Соответственно в Киеве введут ряд ограничений по эпидбезопасности. 

Чтобы они меньше повлияли на повседневную жизнь — киевляне массово направились в центры вакцинации, выстаивая длинные очереди, чтобы получить прививку. 

В одном из таких центров не обошлось без казусов. Мужчина из рядов противников вакцинации устроил импровизированную проповедь. Стоя перед очередью из желающих иммунизироваться от COVID-19 он рассказывал, что им "введут цифровой код". Также он посоветовал "отказаться от вакцинации и уповать на Господа". 

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве в один день ужесточили карантин на местном уровне и попали в "красную зону". С первого ноября в столице пользоваться транспортом, посещать бары и ТРЦ могут только вакцинированные граждане или обладатели отрицательного теста на коронавирус, сделанного методом ПЦР. На такие меры пошли из-за растущего количества заболевших коронавирусом и возросшей потребности госпитализированных больных в кислороде

Теги:
#Киев #Карантин #Коронавирус
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