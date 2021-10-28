Укр

Киев готовится к "красной зоне": каждый десятый госпитализированный с COVID-19 в реанимации

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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За сутки в Киеве от COVID-19 умерли 39 человек. Новость обновлена 28 октября 2021, 11:39
За сутки в Киеве от COVID-19 умерли 39 человек.

В кислороде нуждается две трети пациентов ковид-больниц.

В Киеве из-за ухудшения эпидобстановки по коронавирусу могут объявить усиление карантинных норм уже 29 октября. На пятницу запланирована городская комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. Ее собирают из-за того, что в столице трое суток заполненность больными коек с кислородом превышает 65%. 

Об этом сообщил первый замглавы КГГА Николай Поворозник. 

В столичных больницах на 28 октября — 3334 человека с коронавирусом и более 450 с подозрением на заболевание. Среди них — 50 и 27 человек соответственно — несовершеннолетние. 

Более половины заболевших — 2,4 тыс — в тяжелом состоянии. Почти три тысячи нуждаются в кислороде. В реанимации — 339 человек. 

Ранее "Телеграф" сообщал, что с субботы "красная зона" расширяется на 15 областей. За два дня до этого в Украине зафиксировали очередной антирекорд по заболеваемости коронавирусом — более 26 тысяч человек. 

Также в столице уже приняли меры по сдерживанию осенней "волны" эпидемии среди учащихся и педагогов — школы отправили на карантин

Теги:
#Карантин #Коронавирус #Covid-19 #Локдаун
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