Киев готовится к "красной зоне": каждый десятый госпитализированный с COVID-19 в реанимации

В кислороде нуждается две трети пациентов ковид-больниц.

В Киеве из-за ухудшения эпидобстановки по коронавирусу могут объявить усиление карантинных норм уже 29 октября. На пятницу запланирована городская комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. Ее собирают из-за того, что в столице трое суток заполненность больными коек с кислородом превышает 65%.

Об этом сообщил первый замглавы КГГА Николай Поворозник.

В столичных больницах на 28 октября — 3334 человека с коронавирусом и более 450 с подозрением на заболевание. Среди них — 50 и 27 человек соответственно — несовершеннолетние.

Более половины заболевших — 2,4 тыс — в тяжелом состоянии. Почти три тысячи нуждаются в кислороде. В реанимации — 339 человек.

Ранее "Телеграф" сообщал, что с субботы "красная зона" расширяется на 15 областей. За два дня до этого в Украине зафиксировали очередной антирекорд по заболеваемости коронавирусом — более 26 тысяч человек.

Также в столице уже приняли меры по сдерживанию осенней "волны" эпидемии среди учащихся и педагогов — школы отправили на карантин.