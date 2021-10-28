Киев против COVID-19: как будут работать ТРЦ и магазины в столице с 1 ноября

Войти в ТРЦ можно только с рядом ковид-документов.

В Киеве из-за роста заболеваемости и количества госпитализаций с коронавирусом с 1 ноября вводят дополнительные меры по эпидемиологической безопасности.

Их озвучил городской голова столицы на экстренном брифинге.

Виталий Кличко отметил, что среди заболевших и умерших от коронавируса становится все больше молодых людей.

Чтобы снизить скорость распространения коронавируса, для торгово-развлекательных центров вводят ряд правил.

Посещать ТРЦ можно будет только при наличии отрицательного ПЦР-теста на коронавирус или с сертификатом о вакцинации.

Для детей и подростков посещение ТРЦ самостоятельно — под запретом. Их должны сопровождать родители, у которых есть необходимые документы (тест или сертификат).

Ограничения по работе продовольственных и непродовольственных магазинов пока не анонсировались.

Ранее "Телеграф" писал, что транспорт в Киеве будет с 1 ноября также по-новому — наличие ковид-сертификатов и тестов будут проверять выборочно.

Отметим, что Киев по состоянию на 28 октября не внесен в "красную зону" по коронавирусу. С 30 октября "красными" станут 15 областей Украины.