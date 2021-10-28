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Киев против COVID-19: как будут работать ТРЦ и магазины в столице с 1 ноября

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Детям без родителей в ТРЦ вход запрещен. Новость обновлена 28 октября 2021, 15:59
Детям без родителей в ТРЦ вход запрещен.

Войти в ТРЦ можно только с рядом ковид-документов.

В Киеве из-за роста заболеваемости и количества госпитализаций с коронавирусом с 1 ноября вводят дополнительные меры по эпидемиологической безопасности. 

Их озвучил городской голова столицы на экстренном брифинге. 

Виталий Кличко отметил, что среди заболевших и умерших от коронавируса становится все больше молодых людей. 

Чтобы снизить скорость распространения коронавируса, для торгово-развлекательных центров вводят ряд правил. 

  • Посещать ТРЦ можно будет только при наличии отрицательного ПЦР-теста на коронавирус или с сертификатом о вакцинации. 
  • Для детей и подростков посещение ТРЦ самостоятельно — под запретом. Их должны сопровождать родители, у которых есть необходимые документы (тест или сертификат). 

Ограничения по работе продовольственных и непродовольственных магазинов пока не анонсировались.

Ранее "Телеграф" писал, что транспорт в Киеве будет с 1 ноября также по-новому — наличие ковид-сертификатов и тестов будут проверять выборочно

Отметим, что Киев по состоянию на 28 октября не внесен в "красную зону" по коронавирусу. С 30 октября "красными" станут 15 областей Украины. 

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#Киев #Карантин #Коронавирус
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