Киев против COVID-19: как будут работать ТРЦ и магазины в столице с 1 ноября
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Войти в ТРЦ можно только с рядом ковид-документов.
В Киеве из-за роста заболеваемости и количества госпитализаций с коронавирусом с 1 ноября вводят дополнительные меры по эпидемиологической безопасности.
Их озвучил городской голова столицы на экстренном брифинге.
Виталий Кличко отметил, что среди заболевших и умерших от коронавируса становится все больше молодых людей.
Чтобы снизить скорость распространения коронавируса, для торгово-развлекательных центров вводят ряд правил.
- Посещать ТРЦ можно будет только при наличии отрицательного ПЦР-теста на коронавирус или с сертификатом о вакцинации.
- Для детей и подростков посещение ТРЦ самостоятельно — под запретом. Их должны сопровождать родители, у которых есть необходимые документы (тест или сертификат).
Ограничения по работе продовольственных и непродовольственных магазинов пока не анонсировались.
Ранее "Телеграф" писал, что транспорт в Киеве будет с 1 ноября также по-новому — наличие ковид-сертификатов и тестов будут проверять выборочно.
Отметим, что Киев по состоянию на 28 октября не внесен в "красную зону" по коронавирусу. С 30 октября "красными" станут 15 областей Украины.
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