"Героїня нашого часу": у мережі обговорюють жінку, яка одягла відразу кілька захисних масок (фото)

Інтернет-користувачі по-різному поставилися до такого дотримання маскового режиму

Другу добу український сегмент інтернету обговорює пасажирку одного з українських автобусів, яка провела всю подорож у кількох медичних масках.

Знімком жінки у своєму Twitter поділилася юзерка під ніком nataliia (@kovaleeeva).

"Ця жінка надягла маски за весь автобус, за всіх вас, за всю країну", — підписала свою публікацію київська юзерка.

Через кілька годин вона додала ще одне фото, на якому видно, що її сусідка автобусом додала до свого "образу" ще одну маску.

При цьому nataliia зазначає, що відчуває до цієї пасажирки виключно гордість, адже вона намагається дотримуватись заходів коронавірусної безпеки у розпал пандемії.

Публікація моментально стала практично вірусною і розлетілася по так званому "зовнішньому" Twitter-у. Станом на вечір 31 жовтня пост лайкнуло понад 16,4 тисячі користувачів.

Багато твіттерських високо оцінили вчинок жінки, а деякі зізналися, що й самі одягають по кілька масок за раз.

Однак знайшлися й ті, кому подібна "амуніція" припала не до душі. Дехто навіть почав вигадувати власні меми.

На жаль, авторка публікації так і не розповіла, пасажиркою якого автобуса була "героїня наших днів". Поїздка ж, судячи з усього, відбулася в суботу, 30 жовтня.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, чому навіть вакцинованим людям потрібно продовжувати носити засоби індивідуального захисту та до якого часу маски будуть потрібні.