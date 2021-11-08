Укр

Если газ на плите горит красным – его "бодяжат"? Объяснение "Нафтогаза"

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Почему газ на плите горит красным? Новость обновлена 08 ноября 2021, 10:50
Почему газ на плите горит красным?

Газовая компания также опровергла миф о воздухе в бытовом газе

Бытовой газ в кухонных плитах иногда может гореть желтым или красным пламенем, однако это вовсе не означает, что он некачественный или "бодяженный".

С чем связан необычный цвет газа — объяснила пресс-служба "Нафтогаза".

Как пример национальная газовая компания показала видео, на котором на одной плите две конфорки горят разными цветами — голубым и красным.

"Нафтогаз" объясняет, что газ может гореть разными цветами и это отнюдь не свидетельствует о том, что его "бодяжат".

Красный или желтый цвет пламени говорит о том, что газовая плита загрязнена, в помещении недостаточно кислорода или же в системе не хватает давления.

Синим газ будет гореть в случае, если плита почищена, помещение достаточно проветрено и давление в системе соответствует норме.

Также компания опровергла миф, что газ для бытовых пользователей разбавляют воздухом. А опровергается это очень просто – если в газ в трубе попадет воздух, произойдет взрыв.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине будут по-новому подходить к выставлению счетов для населения за потребленный газ.

Теги:
#Газ #Нафтогаз #Коммунальные услуги
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