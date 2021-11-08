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Якщо газ на плиті горить червоним - його "бодяжать"? Пояснення "Нафтогазу"

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публікації
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Чому газ на плиті горить червоним? Новина оновлена 08 листопада 2021, 10:50
Чому газ на плиті горить червоним?

Газова компанія також спростувала міф про повітря у побутовому газі

Побутовий газ у кухонних плитах інколи може горіти жовтим або червоним полум’ям, однак це зовсім не означає, що він є неякісним або "бодяженим".

З чим пов’язаний незвичний колір газу — пояснила пресслужба "Нафтогазу". 

Для прикладу національна газова компанія показала відео, на якому на одній плиті дві конфорки горять різними кольорами — блакитним і червоним.

"Нафтогаз" пояснює, що газ може горіти різними кольорами і це аж ніяк не свідчить про те, що його "бодяжать". 

Червоний або жовтий колір полум’я говорить про те, що газова плита забруднена, у приміщенні недостатньо кисню або ж у системі бракує тиску.

Синім газ буде горіти у випадку, якщо плита почищена, приміщення достатньо провітрене і тиск у системі відповідає нормі.

Також компанія спростувала міф, що газ для побутових користувачів розбавляють повітрям. А спростовується це дуже просто — якщо в газ у трубі потрапить повітря, то станеться вибух.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні по-новому підходитимуть до виставлення рахунків для населення за спожитий газ.

Теги:
#Газ #Нафтогаз #Комунальні послуги
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