Якщо газ на плиті горить червоним - його "бодяжать"? Пояснення "Нафтогазу"
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Газова компанія також спростувала міф про повітря у побутовому газі
Побутовий газ у кухонних плитах інколи може горіти жовтим або червоним полум’ям, однак це зовсім не означає, що він є неякісним або "бодяженим".
З чим пов’язаний незвичний колір газу — пояснила пресслужба "Нафтогазу".
Для прикладу національна газова компанія показала відео, на якому на одній плиті дві конфорки горять різними кольорами — блакитним і червоним.
"Нафтогаз" пояснює, що газ може горіти різними кольорами і це аж ніяк не свідчить про те, що його "бодяжать".
Червоний або жовтий колір полум’я говорить про те, що газова плита забруднена, у приміщенні недостатньо кисню або ж у системі бракує тиску.
Синім газ буде горіти у випадку, якщо плита почищена, приміщення достатньо провітрене і тиск у системі відповідає нормі.
Також компанія спростувала міф, що газ для побутових користувачів розбавляють повітрям. А спростовується це дуже просто — якщо в газ у трубі потрапить повітря, то станеться вибух.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні по-новому підходитимуть до виставлення рахунків для населення за спожитий газ.
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