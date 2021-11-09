Как написать диктант украинского единства, если вы его пропустили, и куда отправить готовый вариант

Все желающие смогут присоединится к флешмобу и написать диктант офлайн.

В Украине 9 ноября отмечают День письменности и языка. Праздник был учреждён в этот день, так как именно 9 ноября православные отмечают День памяти преподобного Нестора Летописца — монаха Киево-Печерского монастыря. Его считают последователем творцов славянской письменности Кирилла и Мефодия. Исследователи считают, что именно с преподобного Нестора-летописца и начинается письменный украинский язык.

Традиционно, начиная с 2000 года, в этот день все желающие могут принять участие в написании радиодиктанта национального единства.

В этом году 21-й радиодиктант начался в 10:00 и проходил в помещении читального зала Национальной библиотеки имени Вернадского.

Диктант "Слідом за пам’яттю" прочел известный украинский писатель Юрий Андрухович, он является и автором текста — это начало его будущего нового романа.

По словам организаторов, целью является не выставление оценок, а побуждение к изучению украинского языка. Во флешмобе принимают участие тысячи украинцев. Большинство из них это ученики, студенты и преподаватели. Но с каждым годом все активней присоединяются и представители самых разных профессий: бизнесмены, спортсмены, политики звезды шоу-бизнеса.

Радиодиктант национального единства транслировали на телеканалах и онлайн-страницах "Суспільного". Кто же не успел присоединится к онлайн чтению, могут его прослушать в записи.

Смотрите и слушайте видео радиодиктанта на 30 минуте

После написания диктанта готовую работу можно отправить онлайн на электронный адрес [email protected] или бумажным письмом по адресу: Киев, ул. Крещатик, 26, 01001. При этом важно помнить, чтобы гриф даты отправки был не позднее 10 ноября.

Все отправленные работы проверит специальная профессиональная комиссия. Работы, написанные без ошибок, получат подарки от партнеров проекта.

Текст диктанта обнародуют на сайте Украинского радио 11 ноября в 11:00.

Помимо написания диктанта в этот день вы можете поздравить своих родных и близких с Днем украинской письменности и языка.