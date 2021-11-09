Як написати диктант української єдності, якщо ви його пропустили, і куди відправити готовий варіант

Усі охочі зможуть приєднатися до флешмобу та написати диктант офлайн.

В Україні 9 листопада відзначають День писемності та мови. Свято було започатковано цього дня, оскільки саме 9 листопада православні відзначають День пам’яті преподобного Нестора Літописця — ченця Києво-Печерського монастиря. Його вважають послідовником творців слов’янської писемності Кирила та Мефодія. Дослідники вважають, що саме з преподобного Нестора-літописця і розпочинається письмова українська мова.

Традиційно, починаючи з 2000 року, у цей день усі охочі можуть взяти участь у написанні радіодиктантів національної єдності.

Цього року 21-й радіодиктант розпочався о 10:00 та проходив у приміщенні читального залу Національної бібліотеки імені Вернадського.

Диктант "Слідом за пам’яттю" прочитав відомий український письменник Юрій Андрухович, він є і автором тексту — це початок його майбутнього нового роману.

За словами організаторів, метою є не виставлення оцінок, а спонукати людей до вивчення української мови. У флешмобі беруть участь тисячі українців. Більшість із них це учні, студенти та викладачі. Але з кожним роком все активніше приєднуються і представники різних професій: бізнесмени, спортсмени, політики, зірки шоу-бізнесу.

Радіодиктант національної єдності транслювали на телеканалах та онлайн-сторінках "Суспільного". Хто ж не встиг приєднатися до онлайн-читання, можуть його прослухати в записі.

Дивіться та слухайте відео радіодиктанту на 30 хвилині

Після написання диктанту готову роботу можна надіслати онлайн на електронну адресу [email protected] або паперовим листом на адресу: Київ, вул. Хрещатик, 26, 01001. При цьому важливо пам’ятати, щоб гриф дати відправлення був не пізніше 10 листопада.

Усі надіслані роботи перевірить спеціальна професійна комісія. Роботи, написані без помилок, отримають подарунки від партнерів проекту.

Текст диктанту оприлюднять на сайті Українського радіо 11 листопада об 11:00.

Окрім написання диктанту цього дня ви можете привітати своїх рідних та близьких із Днем української писемності та мови.