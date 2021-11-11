Укр

Украина не должна спасать диктатора: белорусская журналистка призвала к санкциям против Лукашенко

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Автор
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Польская полиция охраняет границу от мигрантов. Новость обновлена 11 ноября 2021, 10:20
Польская полиция охраняет границу от мигрантов.

Наталья Радина призвала отказаться от закупок у находящихся под европейскими санкциями "Беларуськалия" и нефтеперерабатывающих заводов.

Миграционный кризис на границе Польши и Беларуси, когда тысячи нелегалов из стран Ближнего востока хотят прорваться на территорию Евросоюза, может затронуть и Украину. 

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказала редактор издания "Хартия’97", оппозиционная белорусская журналистка Наталья Радина.

Она отметила позицию украинских чиновников, которые несмотря на декларируемую обеспокоенность соблюдением прав человека продолжают экономические отношения с Беларусью. Радина считает, что официальный Киев должен ввести санкции по аналогии с Европой. 

Как пример экономической поддержки режима Лукашенко она привела покупку нефтепродуктов из Беларуси. Радина сообщила, что бензиновые закупки в прошлом месяце увеличились на более чем треть (39%). Также Украина начинала закупать у Беларуси электроэнергию. (Отметим, что белорусское Минэнергетики заявило по прекращении поставок несколькими днями ранее, — ред.)

Журналистка уверена, Украина не должна спасать белорусского диктатора, а мигранты, пытающиеся проникнуть в ЕС, могут перебраться на территорию украинского государства. 

Полное интервью Натальи Радиной читайте по ссылке

Ранее "Телеграф" писал, что немецкий парламентарий высказал предложение переправить мигрантов в Украину. В СНБО ему предложили разместить их у себя дома и в Бундестаге.

Теги:
#Украина #Мигранты #Беларусь #Кризис
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